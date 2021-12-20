«Фридом Финанс»: Макростатистика производственной активности разочаровала инвесторов

Аналитики «Фридом Финанс»:

16 декабря торги на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. S&P 500 опустился на 0,87%, до 4669 пунктов, Nasdaq упал на 2,47%, а Dow Jones потерял 0,08%. Единственным сектором, показавшим положительную динамику, стал финансовый (+0,62%). Антирейтинг возглавили ИТ-компании (-1,64%), также слабо выглядели эмитенты из отраслей недвижимости (-1,27%) и промышленности (-0,97%).

· Accenture (ACN: +6,7%) отчиталась за квартал лучше ожиданий: объем новых контрактов достиг рекорда. Менеджмент также представил сильные прогнозы на предстоящий квартал и фискальный год.

· IronNet (IRNT: -31,5%) опубликовала слабые финансовые результаты и снизила гайденс по выручке, сославшись на задержки с федеральным финансированием сделок, на которое она рассчитывала.

· Бюро по финансовой защите потребителей начало расследование в отношении способа оплаты BNPL. Информация была запрошена у нескольких компаний, включая Affirm Holdings Inc. (AFRM: -10,58%).

Производственная активность в США в декабре замедлилась до минимума с последнего месяца 2020 года. Информационная компания IHS Markit сообщила накануне, что соответствующий индикатор упал с 58,3 пункта в ноябре до 57,8 в середине декабря, хотя экономисты прогнозировали рост до 58,5. Производство по-прежнему характеризуется высоким спросом на товары и чрезвычайно низкими запасами на предприятиях, а сбои в цепочках поставок все еще являются сдерживающим фактором. Однако отмечаются и первые признаки того, что ограничения на поставку сырья начинают ослабевать. Исследование Markit показало, что логистические задержки заметно уменьшились в течение месяца, а темпы создания рабочих мест, напротив, увеличились до самых высоких значений с июня. Дефицит сырья и темпы инфляции издержек при этом снизились до самых низких отметок за последние семь месяцев. Нехватка рабочей силы по-прежнему остается обременительной для сектора услуг, на который приходится более двух третей экономической активности в США. Индекс деловой активности в секторе услуг упал с 58 пунктов в прошлом месяце до 57,5, в то время как эксперты прогнозировали рост показателя до 58,5.

· Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги 16 декабря преимущественно в красной зоне. Японский Nikkei потерял 1,79%, китайский CSI 300 снизился на 1,59%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,20%. Индекс австралийской биржи ASX поднялся на 0,10%. EuroStoxx 50 с открытия торгов теряет 1,15%.

· Фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $74,29 за баррель. Цена на золото составляет $1809,45 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4620–4680 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 64 пунктов.

Индекс широкого рынка скорректировался после объявления ФРС об ускоренных темпах сворачивания программы выкупа активов с рынка. RSI снижается до нейтральной зоны, а индикатор MACD пока не подтверждает перехват инициативы «быками». Ближайший уровень поддержки находится в районе 4600 пунктов.