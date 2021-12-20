Комментарии

ПСБ: Стоимость доллара к концу недели находилась у значений начала декабря – 74 руб Прогноз на текущую неделю Мы ожидаем, что на следующей неделе пара доллар-рубль может попробовать приблизиться к нижней границе диапазона 73-74 руб., в случае отсутствия санкционной риторики в адрес нашей страны, а также при поддержки дорогой нефти (по нашим оценкам, цена одного барреля Brent будет находиться в коридоре 73-75 долл). Жильников Егор Главный аналитик ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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