ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня снизился на 0,7%, в моменте тестировав отметку 3700 пунктов, из-за ухудшения внешнего фона и «фактора пятницы»

Наибольший вклад в снижение индекса внесли «фишки» финансового и нефтегазового секторов. Акции Сбербанка (-0,3%) ожидаемое снизились после повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Здесь можем отметить бумаги TCS Group (-0,9%), которые не могут вырваться из власти своей 200-дневной средней. Среди акций нефтегазовых компаний можем выделить бумаги ЛУКОЙЛа (-1,5%), которые снизились в последний день торгов с дивидендами из-за нервозности на нефтяном рынке. Отметим, что был ряд компаний, которые завершили торги в плюсе: акции НОВАТЭКА (+0,3%) подросли после решения совета директоров о запуске байбека на 5 лет в размере 1 млрд долл. Бумаги Транснефти (+3,1%) также показали положительную динамику, но без каких-либо значимых новостей.

Поддержкой для российского рынка выступили акции золотодобывающих компаний. Бумаги Полюса (+3,2%), Полиметалла (+1,8%) и Petropavlovsk (+3,6%) продолжают отскакивать после месячного снижения из-за долгожданного улучшения конъюнктуры на рынке золота. Стоимость драгоценного металла сегодня преодолела отметку важную техническую отметку в 1 800 долл./унц. В случае закрепления на текущих уровнях, у золота появляется шанс развить тенденцию к росту, что поддержит бумаги золотодобытчиков.

Среди других компаний сектора горной добычи и металлургии преобладала безыдейность, спросом пользовались лишь отдельные «фишки». Акции РУСАЛа (+0,4%) предпринимали неуверенные попытки к росту, пытаясь отскочить от уровня поддержки. Во время сегодняшних торгов позитивным драйвером выступили новости о введение в эксплуатацию первой очереди Тайшетского алюминиевого завода (ТАЗ), что позволит в следующем году нарастить объём выпуска алюминия на 11% от текущих значений. Бумаги Норильского никеля (+2,2%) подросли из-за увеличения стоимости палладия, на долю которого приходится большая часть выручки компании. В целом, рынок МПГ хоть и демонстрирует попытки роста в последние дни, но это в большей части обусловлено подорожавшим золотом, а не улучшением конъюнктуры рынка платины и палладия, который продолжает оставаться под сильным давлением из-за нехватки чипов.

Отдельно здесь отметим бумаги ВСМПО-Ависма (+2,9%), переписавшие сегодня исторический максимум, а также динамику бумаг ММК (+1,7%), которые смогли вырасти в отличии от других сталелитейных компаний (Северсталь: -0,7%; НЛМК: -0,1%).

Акции других секторов российского рынка: телекомы (МТС: +1,4%; АФК Система: -2,2%), потребительский сектор (Детский мир: +0,5%; Магнит: +1,8%), производители удобрений (Акрон: +3,4%; ФосАгро: -4,4%) и hi-tech (Yandex: +1,2%; VK: -4,0%) в целом показали схожую – разнонаправленную динамику.

Ожидаем, что на следующей неделе российский рынок перейти к росту вернувшись в повышательный канал на фоне улучшения внешнего фона в последнюю неделю перед рождеством в США, во время которой, как считается, традиционно начинается «Санта-Ралли».

ПАО "Промсвязьбанк"