ПСБ: Пара доллар-рубль может уйти выше 74,5 руб.

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Ухудшение внешнего фона в пятницу позволило доллару подорожать и выйти выше 74 руб.

Рубль в ходе пятничных торгов второй день подряд дешевел к доллару на фоне ухудшения внешнего фона и заметного снижения нефтяных котировок из-за растущих опасений по омикрон-штамму. Впрочем, ослабление рубля было смягчено итогами прошедшего заседания ЦБ РФ: регулятор повысил ключевую ставку на 100 б.п., сохранив жесткую риторику относительно последующего ужесточения своей политики. В результате доллар превысил отметку 74 руб., максимум с начала декабря месяца.

На утро понедельника вновь формируется негативный внешний фон для национальной валюты, способствуя попыткам закрепления доллара выше 74,5 руб. Нефть марки Brent падает, второй день подряд, на глобальных фондовых рынках доминируют выраженно негативные настроения на фоне сообщений по активному распространению омикрон-штамма.

Мы опасаемся, что в случае развития негатива на внешних рынках доллар может подорожать до 75 руб., надеясь, что к середине недели напряжение на отечественную валюту будет частично снято.

ПАО "Промсвязьбанк"