ПСБ: Рынок ОФЗ позитивно воспринял повышение ключевой ставки ЦБР. Однако реакция может оказаться краткосрочной

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу доходность ОФЗ сроком 5-15 лет снизилась на 4-9 б.п. Рынок позитивно отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБР до 8,5% (+100 б.п.) и готовность регулятора продолжить ужесточение денежно-кредитной политики. Инвесторы рассчитывают, что жесткая ДКП позволит быстрее снизить инфляцию. Аналогичная реакция в ОФЗ наблюдалась в июле прошлого года при повышении ставки на 100 б.п. Однако впоследствии, перед повышением ставки в сентябре и октябре, доходность ОФЗ продолжила расти.

Наш обновленный базовый прогноз предполагает повышение ключевой ставки ЦБР в первом квартале 2022 г. до 9,5% и стабилизацию на этом уровне до четвертого квартала 2022 г. В этом случае ожидаем смещение вверх кривой доходности ОФЗ на 75 – 100 б.п. Новой целью для 10-летних ОФЗ видим уровень 9,0 - 9,5%, для 2-летних – 9,5 – 10,0% годовых.

Сегодня с утра для рисковых активов формируется негативный внешний фон из-за опасений негативного влияния нового штамма Covid-19 на мировую экономику и задержек в принятии новых бюджетных стимулов в США. Также сказывается давление на рынок от прошедших на прошлой неделе решений ряда мировых ЦБ по ужесточению монетарной политики. В такой конъюнктуре сегодня ожидаем возврата доходности 10-летних ОФЗ к 8,50% годовых.

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