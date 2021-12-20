«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи настроен на отскок

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Полюса (PLZL 13 482, +4,92%). В числе аутсайдеров оказались бумаги Фосагро (PHOR 5 627, -4,55%) и Русагро (AGRO 1 120,2, -3,60%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,50–74.

Банк России настроен на дальнейшее ужесточение монетарной политики. В релизе по итогам последнего в этом году заседания, на котором было принято решение поднять ставку до 8,5% годовых, на возможность дальнейшего повышения было указано дважды. Обновленный базовый макроэкономический прогноз Банка России будет опубликован 11 февраля. Нельзя исключать, что регулятор повысит оценки инфляции на конец года. Одновременно может быть улучшен и прогноз экономического роста. Реакция рынка на итоги заседания и комментарии главы ЦБ была нейтральной, так как они не стали сюрпризом. Инвестсообщество не ожидает заметного снижения ставки в течение трех кварталов, и это отражается на спросе на облигации.

Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон не оказывает серьезного давления на движения отечественных биржевых активов. Прогноз для пары USD/RUB: 73,00–74,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: отскок в диапазон 3750–3800 пунктов.