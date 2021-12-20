Комментарии

ПСБ: Ожидаем сохранения повышенной волатильности на рынках в течение дня на фоне опасений по распространению омикрон-штамма COVID-19 В случае развития негатива на внешних рынках доллар может подорожать до 75 руб. По нашим оценкам индекс МосБиржи может опуститься до отметки 3650 пунктов Рынок ОФЗ позитивно воспринял повышение ключевой ставки ЦБР. Однако реакция может оказаться краткосрочной.

Главные новости Совет директоров НОВАТЭКа одобрил новую программу buyback объемом до 1 млрд долл. – Позитивно. Покупать Наше мнение Новая программа buyback станет поддерживающим фактором для акций. Мы отмечаем инвестиционную привлекательность НОВАТЭК с учетом благоприятной конъюнктуры на рынке СПГ. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 2290 руб. на акцию. Газпром нефть ожидает по итогам 2021 года рекордный размер чистой прибыли – Позитивно. Покупать

Наше мнение: Высокие цены на нефть вкупе с ростом добычи улучшат финансовые результаты компании в следующем году. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 570 руб. на акцию. ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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