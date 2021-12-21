«Фридом Финанс»: «Быки» сдают позиции

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

17 декабря торги на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. S&P 500 опустился на 1,03%, до 4621 пункта, Nasdaq упал на 0,07%, а Dow Jones потерял 1,48%. Наиболее сильное снижение продемонстрировали финансовый сектор (-2,27%) на фоне падения доходности трежерис и энергетические компании (-2,24%) из-за снижения нефтяных котировок.

· Препарат Novovax (NVAX: +11,5%) от COVID-19 стал девятой вакциной, одобренной ВОЗ для экстренного использования.

· Сделка по приобретению Cerner (CERN: +12,9%) компанией Oracle за $30 млрд может быть вскоре закрыта.

· Чистая прибыль Rivian (RIVN: -10,3%) за третий квартал недотянула до общерыночных ожиданий. Инвесторы обеспокоены объемами производства.

Сегодня мировые финансовые площадки демонстрируют негативную динамику. Накануне сенатор Манчин заявил, что будет выступать против законопроекта Build Back Better (BBB). Голос этого парламентария может стать решающим, поскольку мнения в Сенате разделились поровну. Джо Манчин еще раз выразил свои опасения по поводу негативного влияния программы на инфляцию и объем госдолга. Если с принятием законопроекта возникнет заминка, то после декабря демократы уже не смогут продлить действие расширенного налогового кредита на детей, который стал частью стимулирующего пакета, принятого в начале 2021-го. Решение по поводу предложенного президентом повышения налогов для корпораций и граждан с высоким доходом также пока не принято. Джо Манчин дал понять, что намерен продолжать переговоры по снижению объема пакета. Сенаторы, занимающие умеренную позицию, предложили сократить количество программ в BBB, но это может встретить сопротивление со стороны прогрессистов, которые изначально настаивали на гораздо большем размере законопроекта.

Эпидемическая ситуация продолжает ухудшаться. Активное распространение штамма «омикрон» заставляет некоторые европейские страны ужесточить карантинные ограничения: от возобновления масочного режима до сокращения действия паспортов вакцинации и введения режима самоизоляции. Американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что в США локдаун маловероятен, но медики вынуждены работать в режиме повышенной нагрузки. Во вторник Джо Байден выступит с речью, в которой расскажет о новых шагах своей администрации, направленных на борьбу с пандемией.

· Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги в минусе. Японский Nikkei потерял 2,13%, китайский CSI 300 снизился на 1,5%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,93%. EuroStoxx 50 с открытия сессии падает на 1,44%.

· Фьючерс на нефть марки Brent корректируется до $71,2 за баррель. Золото торгуется по $1798,3 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4520–4580 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 62 пунктов на фоне опасений, связанных с распространением штамма «омикрон».

Индекс S&P 500 достиг уровня поддержки в районе 50-дневной скользящей средней. Индикаторы RSI и MACD не подают сигналов к росту. В случае пробоя поддержки бенчмарк может продолжить снижаться к нижней границе восходящего канала.

Сегодня Nike (NKE) опубликует финансовые результаты за второй квартал 2022 фискального года. Согласно консенсусу, выручка сохранится на прошлогоднем уровне, составив примерно $11,25 млрд, а EPS сократится на 19,2%, до $0,63. Предновогодний квартал традиционно считается самым сильным с точки зрения продаж, поэтому отчетность швейного гиганта вызовет пристальное внимание со стороны Уолл-стрит. Также в фокусе внимания инвесторов будут перебои в цепочках поставок и показатели онлайн-продаж, которые выросли на 25% г/г в прошлом квартале. Валовая рентабельность онлайн-сегмента, скорее всего, повысится, несмотря на растущие расходы. По всей видимости, Nike по-прежнему будет опережать Lululemon Athletica по этому показателю.

20 декабря отчет за четвертый квартал представит компания Micron (MU) — один из ведущих мировых производителей чипов памяти. Согласно консенсус-прогнозу Factset, по итогам указанного периода выручка MU вырастет на 33%, до $7,7 млрд, скорректированная EPS — на 170%, до $2,1. Мы полагаем, что ключевые драйверы роста в краткосрочной перспективе останутся прежними: сохранится устойчивый спрос со стороны провайдеров облачных сервисов, стриминговых услуг, частных дата-центров, а также поставщиков смартфонов и мобильных решений. На наш взгляд, в фокусе внимания инвесторов будут оценки менеджмента по спросу в сегменте ПК и ноутбуков: именно опасения по поводу замедления роста данного направления оказывали давление на котировки Micron в августе-сентябре текущего года. Также инвесторы ожидают оценок, характеризующих состояние рынков DRAM и NAND в перспективе ближайшего года. При благоприятных прогнозах котировки компании могут вырасти. Перед публикацией отчетности мы предварительно оцениваем финансовые результаты компании нейтрально. С одной стороны, мы полагаем, что среднесрочные оценки сегментов ПК и ноутбуков будет ухудшены на фоне постепенного насыщения рынка. Также в следующем году не исключено замедление импульса к росту в сегменте смартфонов. С другой стороны, на наш взгляд, подсегменты облачных и граничных вычислений, IoT и стриминга будут демонстрировать позитивную динамику в среднесрочной перспективе.