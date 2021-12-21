ПСБ: Зачем маркетплейсам банки покупать

В 2021 году ритейл вышел на новый конкурентный уровень, появились новые сильные игроки, маркетплейсы укрепили позиции, а уровень цифровизации кратно возрос. В подобных условиях крайне сложно удержать клиентов и не потерять долю рынка. В связи с чем маркетплейсы начали создавать собственные экосистемы, которые включают финансовые сервисы и даже банки.

В феврале свой банк появился у Wildberries, изначально он назывался Стандарт-кредит, но в августе был переименован в Вайлдберриз банк. Ozon учредил микрофинансовую компанию Озон кредит также в феврале, а уже в мае закрыл сделку по покупке Оней Банка за 615 млн руб. В декабре ритейлер запустил банковский инструмент Ozon Счет на базе собственного банка. Яндекс также начал с платежного сервиса Yandex Pay в марте, а в июле уже купил банк Акрополь за 1,1 млрд руб. При этом 2 из 3 маркетплейсов к концу года активно докапитализировали свои банки. Так, за три осенних месяца рост капитализации составил 1,6х у Яндекс-банка и 2х у Озон-банка.

Маркетплейсы приобретают банки для развития собственного финтех-направления, что приводит к упрощению операций с контрагентами и удержанию клиентов. В силу больших оборотов у них есть все рычаги стимулирования для включения участников рынка в свою систему. Так, к примеру, Ozon Счёт позволяет покупателям получать кешбэк до 30% за покупки на площадке Ozon, а Яндекс-банк будет выдавать кредиты водителям и курьерам.

В 2021 г., помимо усиления маркетплейсов произошел, еще ряд изменений в ритейле – некоторые крупные игроки усилили свои позиции за счет сделок по слиянию и поглощению, большинство игроков стали развивать собственные приложения, а экспресс доставки стали обязательным атрибутом конкуренции в крупных городах. По данным INFOLine, за первое полугодие 2021 года наибольший прирост из сектора food retail показали именно экспресс-доставки. Лидерами рейтинга по онлайн-продажам стали Х5 (+181% г/г), Сбермаркет (+224% г/г) и ВкусВилл (+430% г/г). В подобных конкурентных условиях игрокам очень сложно сформировать уникальное предложение – сокращение сроков доставки конечно, а все новые успешные идеи в минимальные сроки перенимаются конкурентами.

В итоге ритейлеры начали формировать экосистемный подход – когда клиент подключается к единому сервису, закрывающему сразу несколько его потребностей, и остается с данным оператором надолго. В таких условиях появляется необходимость усиления позиций и формирования уникального предложения для клиента, которое и может создать экосистема. Мы считаем, что подобный тренд со временем будет перениматься и другими более мелкими игроками, а также, что приобретённые маркетплейсами банки со временем будут формировать более полный спектр услуг и расширять возможности экосистемы.

ПАО «Промсвязьбанк»