ПСБ: Отечественный фондовый рынок следовал за резко ослабшей нефтью из-за ухудшения внешнего фона ввиду распространения омикрон-штамма

Егор Жильников, главный аналитик ПСБ.

После очередной порции заявлений Западных держав о распространении омикрон-штамма и ужесточении санитарного надзора в ряде европейских стран, цены на нефть марки Brent опустились более чем на 4% к отметке 70 долл./барр, тем самым потянув за собой фондовые индексы развивающихся стран, в том числе и индекс МосБиржи.

Основной удар по индексу МосБиржи оказал финансовый сектор, который пользуется особым спросом у нерезидентов. Так, продолжили свой нисходящий тренд бумаги Сбера (ао: -2,5%; ап: -2,3%), ВТБ (-1,6%), МосБиржа (-1,8%), TCS Group (-2,0%). Отметим, что доходность гособлигаций, тем не менее, остается неизменной после повышения ключевой ставки ЦБ на 100 б.п.

Не менее значимый для индекса нефтегазовый сектор выглядел не сильно лучше финансового. Основное давление испытали акции ЛУКОЙЛа (-4,4%) из-за дивидендной отсечки, инвесторы также продавали нефтяные компании (Сургутнефетгаз оа: -2,0%; Башнефть оа: -2,3%) из-за заметно ослабших нефтяных котировок. Чуть лучше выглядели и газовые компании (Газпром: -1,0%; НОВАТЭК: +0,8%) на фоне дорогих цен на газ.

На фоне неблагоприятного внешнего фона распродажи затронули сектора ритейла (Магнит: -2,6%; X5: -3,0%; М.Видео: -4,1%) и IT (Yandex: -2,2%; OZON: -5,2%).

Из аутсайдеров торгов отметим бумаги застройщиков (ЛСР: -1,6%; ПИК: -3,4%), продолжившие свою понижательную динамику.

Чуть лучше остальных выглядел сектор горной добычи и металлургии. Восстанавливались бумаги АЛРОСА (+0,3%), которые выступают хедж активом, а также черной металлургии (Северсталь: +1,2% НЛМК: +2,8%; ММК: +1,0%;), которые привлекают инвесторов своим дивидендным профилем и торгующиеся с ощутимой премией к рынку. Тем не менее, поддались общерыночной динамике акции Норникеля (-0,4%) на фоне отката цен на палладий, а также РУСАЛа (-0,9%). Корректировались после яркого отскока акции Мечела (оа: -2,1%). Несмотря на негативный внешний фон, растеряли свои недавние приобретения и золотодобытчики (Полиметалл: -1,6%%; Полюс -1,6%; Петропавловск: -3,6%).

Из идейных бумаг выделим акции Акрона (+2,8%), которые закрывают дивидендную отсечку на фоне дорогих цен на газ, а также Совкомфлота (+7,1%) на новостях о buyback.

Мы считаем, что продажи активов инвесторами заметно преувеличены. По нашим оценкам, индекс МосБиржи попробует вернуться выше 3700 пунктов уже в ближайшие дни благодаря восстановления заметно перепроданой нефти марки Brent.

*данные по состоянию на 18:30 по московскому времени

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