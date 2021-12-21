ПСБ: Ждем восстановления нефтяных котировок после вчерашнего всплеска волатильности

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера на рынке нефти наблюдался всплеск волатильности: цены на нефть Brent, ведомые общерыночным пессимизмом ввиду новостей, указывающих на перспективы ухудшения эпидемиологической ситуации в ближайшие недели, падали в ходе торгов ниже 70 долл./барр., в район минимумов декабря. Впрочем, к концу дня нервозность спала, способствуя отскоку и нефтяных котировок. В результате котировки Brent вернулись к отметке 72 долл./барр. и сегодня утром пытаются закрепиться выше ее. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность относительно влияния распространения омикрон-штамма и мировую экономику, значимых экономических триггеров для усиления продаж рынок мы не видим.

Ждем, что Brent продолжит удерживаться в зоне 70-75 долл./барр. Видим технический потенциал для возврата в его верхнюю часть. Рассчитываем, что поддержку окажут завтрашние недельные данные по рынку энергоносителей в США, которые подтвердят устойчивость спроса в стране.

ПАО "Промсвязьбанк"