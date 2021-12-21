«Открытие»: Глобальный негативный фон обусловил распродажи российских акций

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом регулярной сессии в России можно назвать позитивным. Растут рынки Азии и сырьевые контракты

Валюты риска незначительно укрепляют свои позиции около 0,15%-0,2% против доллара США. Впрочем, сам индекс американского доллара снижается в пределах 0,1%.

Российские индексы могут начать день с прироста в приделах 0,5%-1,0%. Рубль также имеет шансы закрепиться ниже 74,0 за доллар на фоне восстановления котировок нефти и пиковых налоговых платежей.

В течение дня: Германия поделится цифрами индекса потребительского климата (GFK). Ожидается значение -2,5 пункта. Розничные продажи в Великобритании могли сократиться на 1% за ноябрь. Далее в еврозоне выйдет индекс доверия потребителей в декабре (ожидается -8,0 пунктов).

Глобальный негативный фон обусловил распродажи российских акций

Вместо рождественского ралли рынки склоняются к рождественским распродажам. Всему виной два основных фактора, которые пугают инвесторов по всему миру. Штамм COVID-19-Omicron оказался существенно активней предшественников, а также более устойчивым к вакцинной защите. Речь уже идёт о том, что европейские страны могут уйти на строгий карантин ещё до Рождества, как это уже сделала Голландия. Параллельно развивается тема борьбы с инфляцией. Банк Англии повысил на прошлой неделе ставку на 15 базисных пункта, а ФРС решила более быстрыми темпами свернуть программу покупки облигаций. Российский ЦБ РФ также повысил ставку сразу на 100 базисных пункта до 8,5%, что делает депозиты и облигации вполне конкурентными в сравнении с рынком акций. Если изучать динамику секторов, то они указывают на влияние глобального бегства от риска.

По итогам регулярной сессии 20 декабря Индекс МосБиржи — 3 669,05 п. (-1,5%), а Индекс РТС — 1 557,64 п. (-1,6%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 90,298 млрд рублей.

9 отраслевых индексов снизились и лишь один вырос. В плюсе завершил день сектор телекоммуникаций (+0,28%). В частности, бумаги МТС подорожали почти на 0,5%. Падение рынка привело к тому, что дивидендная доходность бумаги существенно превышает доходность ОФЗ.

Самым слабым оказался сектор информационных технологий (-2,49%). Также в группе аутсайдеров сектор строительных компаний (-2,28%), финансовый (-1,72%) и потребительский (-1,44%). В случае со строительными компаниями и потребительским сектором можно говорить о влиянии роста ставок, которые сделают кредиты менее доступными. Снижение финансового сектора в большей степени связано с негативным геополитическим влиянием, так как из Европы и США звучат очередные призывы к тому, чтобы разработать меры против российских банков на всякий случай «агрессивных» действий РФ.

Отраслевой индекс нефти и газа терял в моменте более 1,5%, но завершил день с потерей 0,88%). Акции «Газпрома» снижались до 316,11 рублей, но затем активно восстанавливали свои позиции. Цена на газ в Европе вновь превысила $1900 за 1000 кубометров, что также позитивно сказалось на бумагах «НОВАТЭК», которые закрыли торги в плюсе. Объём газа в европейских ПХГ почти на 25% ниже прошлогоднего показателя.

Корпоративных новостей было немного. «Совкомфлот» выкупит акции на сумму до 550 млн руб. для программы долгосрочной мотивации работников. Процесс buyback начнется с 20 декабря. Бумаги будет выкупать «дочка» ПАО «Совкомфлот» - ООО «СКФ Арктика». Программа долгосрочной мотивации на основе KPI с использованием акций СКФ была утверждена советом директоров компании ранее в 2021 г.

Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Запуск программы мотивации менеджмента, безусловно, можно только приветствовать. При этом максимальный объем программы buyback составляет всего 2% от текущего free float «Совкомфлота» или примерно эквивалентен недельному обороту по акциям компании на Московской бирже. А потому данный выкуп вряд ли окажет серьезное влияние на котировки».

Реальная положительная доходность обеспечивает рубль устойчивостью

Рубль преимущественно слабел в течение дня, но к вечеру почти ликвидировал свои потери против американского доллара. Частично этому способствовал отскок котировок нефти от дневных минимумов. Впрочем, после повышения ставки ЦБ РФ у рубля появилась дополнительная защита в виде реальной положительной доходности, чем не обладает большинство валют мира.

В остальном, валюты сырьевой группы проседали, реагируя на снижение сырьевых контрактов. После просадки в конце прошлой недели евро частично отыгрывает потери. Однако аутсайдером дня стала турецкая лира, которая потеряла около 9%, а валютные торги в Турции вновь останавливались. Президент Турции продолжает настаивать на дальнейшем снижении ставки, которая уже на 7-процентных пунктов ниже инфляции. Впервые в истории за доллар давали 18,25 лир, а потери с начала года уже составляют почти 60%. ЦБ Турции на прошлой неделе снизил ставку на 100 базисных пункта. до 14% и заявил, что возможности для снижения ставок исчерпаны. Однако президент Турции в ходе своего выступления по телевидению в воскресенье пообещал продолжить снижение ставок, сославшись на запрет на ростовщичество в исламе, как на основу своего нового политического курса.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 96,55 (-0,02%),

EUR-USD - $1,128 (+0,33%),

GBP-USD - $1,321 (-0,24%),

USD-JPY – 113,68 (-0,02%),

USD-RUB – 74,145 (+0,02%),

EUR-RUB – 83,58 (+0,30%).

Новые стимулы в США под сомнением

Американский рынок также не выдержал поток новостей о распространении COVID-19-Omicron. Новый штамм уже обнаружен в 43-х из 50-ти штатах, а также в 90 странах. Плюс к этому перспективы очередного экономического пакета на $1,75 трлн стали туманными после отказа сенатора демократа Джо Манчина поддержать его.

Goldman Sachs снизил прогноз роста американской экономики в 2022 году. В частности, прогноз на I квартал снижен до 2,0% с 3,0%, на II квартал до 3,0% с 3,5%, на III квартал до 2,75% с 3,0%. Аналитики банка ссылаются на проблемы с принятием стимулирующего пакета из-за отказа Джо Манчина и влияние нового штамма COVID-19.

Дополнительным поводом для негативных настроений стали новости о том, что экономический форум в Давосе отложен до лета текущего года. Естественно, что причиной стало распространение штамма Omicron.

С другой стороны, статистика пока способна удивить. Индекс опережающих экономических индикаторов США вырос за ноябрь на 1,1% при ожиданиях экономистов повышения на 0,9%.

Говоря об отдельных бумагах отметим рост акций Netflix на 1,19%, так как на рынке ждут возвращение режима экономики «сидим дома». Напротив, цикличные акции были под давлением, включая Boeing Co. (-2,16%), Caterpillar (-2,96%).

9 секторов рынка упали и два выросли. Положительную динамику показали коммунальные услуги (+0,05%) и товары широкого потребления (+0,04%). Наиболее сильную просадку зафиксировали финансы (-1,9%), материалы (-1,82%) и цикличные товары (-1,65%).

Из корпоративных новостей отметим то, что гигант программного обеспечения для бизнеса Oracle (-5,14%) покупает компанию электронных медицинских данных Cerner (+0,8%) за $28,3 млрд. Оплата будет производиться деньгами в расчёте $95 за акцию. Oracle рассчитывает на синергию предоставления облачных сервисов и медицинских баз данных.

По итогам торгов:

DJIA - 34932,16 п. (-1,23%),

S&P 500 - 4568,02 п. (-1,14%),

NASDAQ - 14980,94 п. (-1,24%).

Строительный сектор КНР продолжает восстановление

Новый день в Азии принёс улучшение настроений инвесторов после нескольких дней продаж. Одним из явных лидеров в регионе стали бумаги производителей полупроводниковой продукции.

Японский Nikkei 225 потерял около 4% за предыдущие две сессии. Соответственно, после испуга перед штаммом Omicron и решением ФРС ускорить выход из программы покупки облигаций на рынке образовался интерес к подешевевшим активам. Бумаги Tokyo Electron и Advantest подскочили более чем на 3,5%.

Китайские индексы повышались. Однако в бумагах технологичных компаний вновь влияние властей страны. Звезда интернет продаж на стримминговых платформах Хуань Вэи получила обвинение в сокрытии налогов с 2019 года. Общая сумма счёта претензий властей составляет $210,16 млн. Впрочем, картина в других секторах была более позитивной. Индекс недвижимости подскочил на 4%, продолжая своё восстановление после ноябрьских минимумов. Напомним, что ещё накануне Народный Банк Китая снизил годовую ставку для премиальных заёмщиков на 5 базисных пункта до 3,80%. Накануне также появились новости о том, что власти КНР призвали крупные частные и государственные строительные компании к покупке проектов у проблемных застройщиков. Менеджмент строительной Fantasia Holdings Group сообщает о том, что некоторые кредиторы согласились на реструктуризацию долга.

По состоянию на 8:45 мск:

NIKKEI 225 - 28501,69 п. (+2,02%),

Hang Seng - 22897,91 п. (+0,67%),

Shanghai Composite - 3617,62 п. (+0,67%).

ОПЕК+ не успевает за своими планами восстановления добычи

Нефть торговалась в плюсе, хотя риски распространения мер социальных ограничений только растут. Тем не менее, котировки реагируют на новости из сферы предложения.

Согласно данным Reuters, в ноябре участники ОПЕК+ соблюдали условия сделки по ограничению добычи на 117% по сравнению с 116% в октябре. То есть планы по наращиванию добычи продолжают наталкиваться на реалии низкого объёма инвестиций.

Предварительные опросы также показывают, что запасы нефти в США могли сократиться четвертую неделю подряд. Первый отчёт по запасам поступит в ночь на среду.

По состоянию на 9:00 мск: