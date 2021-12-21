«Фридом Финанс»: COVID-19 нанес очередной удар

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Совкомфлота (+7,99%). В аутсайдерах оказались бумаги Ozon (-6,59%) и ЛУКОЙЛа (-5,47%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,5–74,0.

Неделя снова началась с коррекции на фондовом рынке. В отсутствие внутренних драйверов для роста отыгрывается динамика на внешних сырьевых и биржевых площадках, на которых наблюдается сильное снижение на фоне опасений, связанных с распространением штамма «омикрон». Однако, на наш взгляд, нисходящий тренд не устойчив. Новые ограничения, вводимые на фоне роста заболеваемости в Европе, гораздо слабее, чем раньше. Как следствие, весьма маловероятно, что они приведут к заметному сокращению потребления нефти. При этом ОПЕК+ уже учла некоторые возможные риски, поэтому уменьшать нефтедобычу не потребуется. В ближайшее время значительное влияние на потребление углеводородов будет оказывать и климатический фактор: ввиду низких запасов и старта отопительного сезона цена на газ в Европе составляет уже около $1900 за тыс. куб. м. Таким образом, усиления отрицательной динамики на рынках, на наш взгляд, ожидать не стоит.

Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон негативен. Прогноз по паре USD/RUB: 73-74. Ориентир по индексу Московской биржи: отскок в диапазон 3650–3700 пунктов.