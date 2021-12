Комментарии «Фридом Финанс»: В фокусе переговоры по Build Back Better Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»: 20 декабря торги на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. S&P 500 опустился на 1,14%, до 4568 пункта, Nasdaq упал на 1,24%, а Dow Jones потерял 1,23%. Несмотря на пессимистический настрой участников рынка, коммунальные компании (+ 0,05%) и эмитенты из отрасли потребительских товаров (+ 0,04%) смогли продемонстрировать незначительную положительную динамику. В аутсайдерах оказались финансовый (-1,91%) и энергетический сектора (-1,82%). · Blackstone Real Estate поглощает Bluerock Residential Growth REIT (BRG: +76,2%) по цене $24,25 за акцию. · BillerudKorsnäs приобретает Verso Corp. (VRS: +34,9%). Сумма сделки рассчитывается исходя из $27 за акцию. · Котировки SunRun (RUN: -8,2%) обвалились ввиду отсутствия прогресса по поводу принятия программы Build Back Better. Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику, поскольку ситуация, связанная с повышением налогов, затягивается ввиду неопределенности по поводу законопроекта Build Back Better (BBB). Сенатор Манчин подтвердил, что не готов поддержать эту программу. Однако некоторые парламентарии по-прежнему считают, что пакет может быть согласован и принят уже в начале 2022-го. Одним из камней преткновения остается вопрос о налогах. В законопроекте предусмотрен минимальный налог для крупных корпораций в размере 15%, налог в размере 1% на выкуп акций корпораций и налог в размере 5% на годовой доход свыше $10 млн плюс дополнительный 3-процентный налог с годового дохода свыше $25 млн. По расчетам аналитиков Goldman Sachs, новые фискальные требования в совокупности снизят EPS компаний из списка S&P 500 примерно на 3% (по сравнению с 5% при изначальном плане). Хотя заминка с принятием законопроекта негативно влияет на сектор возобновляемых источников энергии, однако сложившаяся ситуация играет на руку компаниям из сектора биофармацевтики. В связи с высокой скоростью распространения штамма «омикрон» экономисты весьма осторожно оценивают дальнейшие экономические перспективы: UBS отмечает, что ухудшение эпидемической обстановки может оказать давление на восстановление рынка труда и замедлить рост числа рабочих мест в США на 300 тыс. в месяц. Однако результаты исследования, проведенного компанией Moderna, показывают, что третья доза вакцины повышает уровень антител в 37 раз по сравнению с курсом из двух основных доз. · Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги в зеленой зоне. Японский Nikkei вырос на 2,08%, китайский CSI 300 прибавил 0,68%, гонконгский Hang Seng повысился на 1,00%. EuroStoxx 50 с открытия торгов укрепляется на 1,0%. · Фьючерс на нефть марки Brent растет до $71,61 за баррель. Золото торгуется по $1797,2 за тройскую унцию. По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4502–4634 пунктов. Сегодня будут предоставлены данные о состоянии счета текущих операций США: согласно рыночному прогнозу, сальдо за третий квартал 2021-го составит минус $201,3 млрд (предыдущее значение: минус $190,3 млрд). Индекс настроений от Freedom Finance падает до 61 пункта на фоне опасений, связанных с распространением штамма «омикрон». Индекс S&P 500 преодолел уровень поддержки в районе 50-дневной скользящей средней. Индикаторы RSI и MACD колеблются на нейтральном уровне и не подают однозначных сигналов. Форма вчерашней свечи свидетельствует о неустойчивости нисходящей тенденции. При сохранении смешанного новостного фона в ближайшие дни бенчмарк может демонстрировать боковую динамику. info4

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

