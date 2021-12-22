ПСБ: Нефть Brent сегодня может попытаться подняться к 75 долл./барр.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Цены на нефть Brent вчера рывком вернулись в верхнюю часть нашего текущего целевого диапазона 70-75 долл./барр., ведомые заметным улучшением общерыночных настроений и некоторым откатом доллара ввиду ухода опасений по омикрон-штамму на второй план. Покупкам способствовали сообщения Moderna о готовности бустерной прививки против нового штамма и заявления глав ряд стран (Австралия, Великобритания) о том, что жесткие локдауны, несмотря на рост заболеваемости, пока вводиться не будут.

Поддержку нефтяным котировкам оказало и очередное обновление ценами на газ в Европе исторических рекордов, настраивающее в условиях холодной погоды на сохранение благоприятной конъюнктуры рынков энергоносителей этой зимой.

Вчерашние данные от Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти и дистиллятов в США на прошлой неделе сократились на 3,7 и 0,849 млн барр. соответственно, чуть лучше ожиданий (консенсус Bloomberg: -3,02 и -0,618 млн барр.), задав позитивные ожидания по сегодняшней аналогичной публикации от Минэнерго США. Brent сегодня, по нашему мнению, выглядит технически готовой протестировать верхнюю границу диапазона 70-75 долл./барр., но мы пока не видим сильных триггеров для уверенного закрепления выше.

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