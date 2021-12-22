«Фридом Финанс»: Инвесторы отыгрывают прогноз Газпрома

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Мечела (+9,46%). Скорректировались после роста накануне бумаги Совкомфлота (-3,01%). Пара USD/RUB провела сессию в диапазоне 73,50–74.

Газпром (+4,11%) прогнозирует сильные результаты по итогам года. Зампредправления корпорации сообщил, что ее выручка по итогам года достигнет 8,2 трлн руб., EBITDA будет на уровне 3,5 трлн руб., а прибыль составит 2 трлн руб. Исходя из этих прогнозов, можно рассчитывать на дивиденды в объеме 1 трлн руб. (44 руб. на акцию). Эти оценки сопоставимы с ожиданиями рынка. Дивидендная доходность к текущим котировкам близка к 13%. По итогам 2022 года перечисленные показатели могут оказаться еще в ыше, тем более что высокие цены на газ в Европе, судя по всему, еще не до конца учтены. Компания почти не бронирует дополнительные мощности и не проводит торги на своей площадке. Это может означать, что покупатели в Европе не проявляют интереса к закупкам дополнительных объемов даже на фоне дефицита в ПХГ из-за высоких ($2000 за тыс. куб. м) цен на спотовом рынке.

Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон спокоен. Прогноз для пары USD/RUB: 73,00–74,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3650–3700 пунктов.