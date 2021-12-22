Росбанк: Инвесторы выкупили просадку западных индексов в надежде, что эффект штамма омикрон будет не столь разрушительным

Настроения мировых рынков
Фондовый рынок: Инвесторы выкупили просадку западных индексов в надежде, что эффект штамма омикрон будет не столь разрушительным. В США индексы S&P 500 и NASDAQ отыграли +1.8%/+2.4%, в Европе Stoxx 50 восстановил 1.6% капитализации. Сегодня индексы в азиатском регионе торгуются в боковике, прибавляя менее 0.5%.
Базовые ставки: Доходность UST’10 перешла к росту (1.46% годовых) на фоне нейтральных итогов вчерашнего аукциона по размещению $20 млрд новых 20-летних казначейских облигаций. По-прежнему нет значимых информационных поводов, которые позволили бы тренду закрепиться.
Сырьевой рынок: Баррель Brent нацелился к верхней границе интервала $70-75 благодаря временному ослаблению вирусных опасений и данным о снижении недельных запасов сырой нефти в США на 3.7 млн барр. от института API. В зимнее солнцестояние цены на газ в Европе в очередной раз обновили исторические максимумы – котировки на голландском хабе TTF превысили €180 за 1 МВт∙ч.
Мировые валюты: Доллар сохраняет преимущество в паре с евро, не позволяя EUR/USD уйти выше 1.130. Индекс доллара DXY балансирует у отметки 96.6 п в преддверии католического Рождества. Как минимум до момента публикации завтра статистики по дефлятору потребительских расходов в США за ноябрь пара продолжит торги в интервале 1.124-1.130.
Настроения локальных рынков
Долговой рынок: Минфин закрывает год на первичном рынке умеренными объемами серий ОФЗ-ПД. Оглядываясь на 2021-й год, мы склонны считать размещение новых ОФЗ на 2.6 трлн руб. большим успехом (см. подборку интересных цифр в регулярном обзоре). Все-таки год включил в себя резкое повышение ключевой ставки, и введение санкций США на первичную покупку нового российского госдолга, и многочисленные эпизоды бегства от риска.
Удивляет лишь тот факт, что в условиях, когда инфляция достигла многолетних максимумов, объем размещения выпусков ОФЗ-ИН составил всего 139 млрд руб. Видимо, сохраняется необходимость активного диалога с участниками рынка касательно того, как сделать сегмент более ликвидным и привлекательным.
На сегодняшних аукционах мы ожидаем, что Минфин продолжит аккуратно подходить к вопросу премии ко вторичной кривой, прогнозируя доходность по цене отсечения 8.51-8.54% годовых для серии 26239 (июл.31) и 8.44-8.47% годовых для серии 26238 (май.41).
|
Ключевые события сегодня
|
|
Показатель
|
Время, мск
|
Страна
|
Период
|
Посл. знач.
|
Консенсус
|
|
|
Промышленное производство, г/г
|
19:00
|
Россия
|
Ноябрь
|
7.1%
|
5.8%
|
|
|
Оценка инфляции, н/н
|
19:00
|
Россия
|
Декабрь, 20
|
0.1%
|
-
|
Наши прогнозы
|
На конец периода
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1к'22
|
2к'22
|
3к'22
|
4к'22
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2020
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2021
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2022
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USD/RUB
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72.0
|
72.5
|
73.0
|
72.5
|
74.1
|
71.5
|
72.5
|
EUR/RUB
|
82.1
|
81.2
|
80.3
|
81.2
|
90.7
|
-
|
81.2
|
EUR/USD
|
1.14
|
1.12
|
1.10
|
1.12
|
1.22
|
-
|
1.12
|
Brent, $/барр.
|
80.0
|
80.0
|
75.0
|
75.0
|
51.3
|
-
|
75.0
|
ВВП, % г/г
|
4.0
|
-0.1
|
2.7
|
2.6
|
-3.0
|
4.0
|
2.3
|
Ключевая ставка ЦБ, %
|
8.50
|
8.50
|
8.25
|
7.75
|
4.25
|
8.50
|
7.75