Росбанк: Инвесторы выкупили просадку западных индексов в надежде, что эффект штамма омикрон будет не столь разрушительным

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Инвесторы выкупили просадку западных индексов в надежде, что эффект штамма омикрон будет не столь разрушительным. В США индексы S&P 500 и NASDAQ отыграли +1.8%/+2.4%, в Европе Stoxx 50 восстановил 1.6% капитализации. Сегодня индексы в азиатском регионе торгуются в боковике, прибавляя менее 0.5%.

Базовые ставки: Доходность UST’10 перешла к росту (1.46% годовых) на фоне нейтральных итогов вчерашнего аукциона по размещению $20 млрд новых 20-летних казначейских облигаций. По-прежнему нет значимых информационных поводов, которые позволили бы тренду закрепиться.

Сырьевой рынок: Баррель Brent нацелился к верхней границе интервала $70-75 благодаря временному ослаблению вирусных опасений и данным о снижении недельных запасов сырой нефти в США на 3.7 млн барр. от института API. В зимнее солнцестояние цены на газ в Европе в очередной раз обновили исторические максимумы – котировки на голландском хабе TTF превысили €180 за 1 МВт∙ч.

Мировые валюты: Доллар сохраняет преимущество в паре с евро, не позволяя EUR/USD уйти выше 1.130. Индекс доллара DXY балансирует у отметки 96.6 п в преддверии католического Рождества. Как минимум до момента публикации завтра статистики по дефлятору потребительских расходов в США за ноябрь пара продолжит торги в интервале 1.124-1.130.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Минфин закрывает год на первичном рынке умеренными объемами серий ОФЗ-ПД. Оглядываясь на 2021-й год, мы склонны считать размещение новых ОФЗ на 2.6 трлн руб. большим успехом (см. подборку интересных цифр в регулярном обзоре). Все-таки год включил в себя резкое повышение ключевой ставки, и введение санкций США на первичную покупку нового российского госдолга, и многочисленные эпизоды бегства от риска.

Удивляет лишь тот факт, что в условиях, когда инфляция достигла многолетних максимумов, объем размещения выпусков ОФЗ-ИН составил всего 139 млрд руб. Видимо, сохраняется необходимость активного диалога с участниками рынка касательно того, как сделать сегмент более ликвидным и привлекательным.

На сегодняшних аукционах мы ожидаем, что Минфин продолжит аккуратно подходить к вопросу премии ко вторичной кривой, прогнозируя доходность по цене отсечения 8.51-8.54% годовых для серии 26239 (июл.31) и 8.44-8.47% годовых для серии 26238 (май.41).

Ключевые события сегодня Показатель Время, мск Страна Период Посл. знач. Консенсус Промышленное производство, г/г 19:00 Россия Ноябрь 7.1% 5.8% Оценка инфляции, н/н 19:00 Россия Декабрь, 20 0.1% -

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