«Фридом Финанс»: Байден успокоил инвесторов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 21 декабря на основных американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 1,78%, до 4649 пунктов. Dow Jones прибавил 1,60%, а Nasdaq вырос на 2,40%. Почти все сектора сумели закрыться в плюсе. В лидерах роста оказались энергетические (+2,89%) и технологические компании (+2,60%). Хуже рынка выглядели эмитенты из коммунального сектора (-0,17%).

· Nike (NKE: +6,2%) отчитались за второй квартал 2022 фискального года прибылью, на 30% превысившей ожидания аналитиков.

· Rio Tinto Group (RIO: +2,6%) объявила о планах покупки литиевого проекта Rincon в Аргентине за $825 млн.

· Elliot Investment Management и Vista Equity Partners рассматривают возможность совместной заявки на приобретение Citrix Systems (CTXS: +13,6%).

Выступая вчера в Белом доме, президент Джо Байден заявил, что, несмотря на активное распространение омикрон-штамма, встревожившее инвесторов и общественность, повышение заболеваемости COVID-19 не приведет к ситуации, которую можно было наблюдать в марте 2020 года. Администрация президента США разработала план по сдерживанию пандемии. В частности, начиная с текущей недели начнут действовать новые пункты вакцинации и центры тестирования. Кроме того, штат больниц, отделения которых переполнены пациентами с COVID-19, будет доукомплектован за счет примерно 1000 военных врачей, медсестер и прочих медиков. В СМИ появляются сообщения о том, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США готово разрешить использование препаратов от Pfizer и Merck для лечения COVID-19, что также позитивно влияет на рынки, несколько снижая неопределенность в отношении эпидемической ситуации.

Доходность двухлетних государственных облигаций США увеличилась на 6 базисных пунктов (б.п.), до 0,66%, а тот же показатель для «десятилеток» поднялся на 5 б.п., до 1,48%, что, возможно, свидетельствует о возможном перетоке капитала в долевые бумаги.

· Большинство площадок Юго-Восточной Азии закрылись на положительной территории. Китайский CSI 300 прибавил 0,02%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,57%, а японский Nikkei 225 поднялся на 0,16%. EuroStoxx 50 с открытия торгов повышается на 0,14%.

· Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $73,9 за баррель. Золото торгуется по $1787,9 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4630–4680 пунктов.

Сегодня выйдут предварительные данные по динамике ВВП США за третий квартал. Консенсус предполагает сохранение текущих темпов роста на уровне 2,1% кв/кв, что соответствует оценкам, опубликованным в конце октября.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся с 61 до 62 пунктов.

S&P 500 сменил направление движения, устремившись к верхней границе восходящего канала после преодоления сопротивления на уровне 50-дневной скользящей средней. Индикатор RSI несколько превысил 50 пунктов, MACD не демонстрирует ярко выраженных сигналов, что свидетельствует о возможном развитии бокового движения.