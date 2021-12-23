ПСБ: Ориентируемся на локальное тестирование отметки 73 руб.

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Доллар по завершении вчерашнего торгового дня в очередной раз подешевел, отступив к нижней границе нашего текущего целевого диапазона 73,5-74,5 руб.

В среду поддержку национальной валюте оказывал повысившийся интерес глобальных инвесторов к активам нашей страны ввиду рекордных цен на газ и дорогой нефти Brent. Размещение вчерашних гособлигаций также прошло на фоне повышенного спроса, локально поддержав рубль. Способствовало удорожанию рубля и приближающееся завершение 25 декабря налоговых выплат (НДПИ, акцизы и пр.). Отметим, что рубль двигался немного сдержаннее, относительно других валют ЕМ.

Внешний фон на утро четверга вновь способствует укреплению национальной валюты. Цены на энергоносители продолжают свой рост, а фьючерсы на фондовые индексы США и Европы торгуются в небольшом плюсе, подъем демонстрируют и азиатские рынки, указывая на склонность инвесторов позитивно завершить предпраздничный для Запада день.

По нашим оценкам, пара доллар-рубль может попробовать протестировать отметку 73 руб. уже по завершении сегодняшнего дня. Уход американской валюты ниже 73,5 руб. мы пока квалифицируем как локальное движение, вызванное технической инерцией рынков перед католическим Рождеством.

ПАО "Промсвязьбанк"