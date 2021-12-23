ПСБ: Нефть Brent сегодня может попытается закрепиться выше 75 долл./барр.

Нефть Brent сегодня может попытается закрепиться выше 75 долл./барр. - Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Цены на нефть Brent смогли подняться к 75 долл./барр., продолжая вместе с фондовыми рынками отыгрывать новости, способствующие снижению нервозности относительно омикрон-штамма, а также блок неплохой статистики по США (ВВП в финальной оценке и индекс потребдоверия от Conference Board вышли лучше ожиданий). Повышательное движение в нефти и других сырьевых активах поддерживалось откатом позиций доллара в условиях продолжающегося постепенного восстановления рыночных инфляционных ожиданий по США (спрэд UST-TIPS 5yr вернулся выше 2,75%). Официальные недельные данные по рынку энергоносителей в США не оказали заметной поддержки котировкам: несмотря на то, что запасы сырой нефти сократились на 4,7 млн барр., как и в оценке API, сильнее ожиданий, а импорт подрос, загрузка американских НПЗ неожиданно снизилась на фоне более высокого роста запасов нефтепродуктов в условиях некоторого снижения спроса. Сохранение спроса на риск и слабость доллара могут позволить Brent сегодня попытаться закрепиться выше 75 долл./барр., что способно открыть котировкам путь к следующей технической цели, району 78-80 долл./барр.

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