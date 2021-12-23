ПСБ: Высокая инфляция может охладить спрос на ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Вчера рублевые облигации продолжили дорожать. Доходность ОФЗ срочностью до 3-лет снизилась на 10 б.п., длинных на 3-5 б.п. Аукционы Минфина РФ по размещению нового госдолга прошли со спросом (61,9 млрд руб.), что превышает объем заявок на прошлой неделе (53,2 млрд руб.). Минфин продал облигации с погашением в 2031 г. и 2041 г. на общую сумму 40 млрд руб. с традиционной премией до 5 б.п. к вторичному рынку. Спрос на первичном и вторичном рынке был поддержан улучшением настроений на глобальных площадках, а также ростом цен на нефть выше 75 долл. за баррель Brent при сохранении рекордно высоких цен на газ в Европе.

Из новой порции статистики отметим, что рост потребительских цен в РФ за прошлую неделю составил 0,32% по сравнению с 0,06% и 0,07% за предыдущие две недели. Ожидания разворота инфляции пока не реализуются. Это выступает фактором в пользу продолжения повышения ключевой ставки в начале 2022 г. Данные по инфляции сегодня могут снизить оптимизм в отношении ОФЗ, ожидаем консолидации рублевых облигаций на достигнутых уровнях.

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