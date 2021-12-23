«Фридом Финанс»: Котировки нацелились на рост

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали GDR Globaltrans (GLTR 612,05, +3,75%). Скорректировались после ралли накануне акции Совкомфлота (FLOT 73,50, -3,34%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,5–74,0.

Фондовый рынок преодолел сильное падение. Негативные внешние драйверы наконец перестали оказывать давление на российские котировки, которым в итоге удалось отыграть падение начала недели. Текущую картину рынка, на наш взгляд, нельзя охарактеризовать как ралли, но оно вполне может начаться в следующем году. Наиболее успешную динамику демонстрируют экспортеры газа на фоне продолжающегося роста цен на голубое топливо в Европе. На ход торгов по-прежнему будет влиять ситуация на внешних площадках. В четверг ожидается большая порция макростатистики из США. Нельзя исключать, что индексы Nasdaq и S&P 500 смогут обновить максимумы в случае публикации сильных макроданных.

Ожидаем повышения в пределах 1,5%. Драйверами роста котировки российских активов может обеспечить внешняя макростатистика. Прогноз по паре USD/RUB: 73-74. Ориентир по индексу Московской биржи: отскок в диапазон 3750–3800 пунктов.