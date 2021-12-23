«Открытие»: Российский рынок — лучший в мире по дивидендной доходности

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Индексы Азии и сырьевые контракты торгуются преимущественно в плюсе.

На валютном рынке индекс доллара незначительно снижается. Впрочем, валюты риска также регистрируют потери.

В начале дня ждём нейтрально положительной динамики от российских индексов, а также торги рублём ниже 74,0 за доллар.

День будет достаточно насыщен событиями. Германия выдаст статистику по ценам импорта. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также отчёт по заказам на товары длительного пользования (ожидается рост на 1,5% за ноябрь). Однако наиболее актуальными будут данные по ценам личного потребления. Ожидается ускорение базового PCE до 4,5% в ноябре с 4,1% в октябре. Также выйдут цифры по доходам и расходам физических лиц. Далее будет опубликован окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичигана за декабрь. И, наконец, закроют день отчёты по продажам нового жилья и запасам газа в США. Отчёт Baker Hughes по активным буровым также выйдет в четверг.

В России акции «Детского Мира» торгуются последний день с дивидендами 5,20 рублей на бумагу. Однако главным событием станет большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.

Российский рынок — лучший в мире по дивидендной доходности

Отечественный рынок открыл день в плюсе, но затем попытался вернуться под отметку 3700 пунктов. Однако стабильно дорогая нефть и около рекордные цены на газ в Европе сделали сектор нефти и газа локомотивом торгов, который смог заметно поднять значения индексов. Внешний фон нельзя было назвать сильно позитивным, так как активность перед западным Рождеством снижается и поводов для резких движений нет. Разве только можно говорить о настороженном ожидании новостей по реакции властей различных стран на распространение COVID-19-Omicron. Однако для российских акций Omicron становится вторичным, если учитывать то, что российский рынок имеет все шансы стать вторым по объёмам выплат дивидендов за 2021 год, а также первым по размеру дивидендной доходности.

По итогам регулярной сессии 22 декабря индекс МосБиржи — 3746,75 п. (+1,5%), а индекс РТС — 1601,93 п. (+1,8%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 87,418 млрд рублей.

9 отраслевых индексов выросли и лишь один снизился. Аутсайдером со скромным снижением стал сектор электроэнергетики

Отметим рост сектора строительных компаний на 1,06%, который сократил свои потери с начала месяца до 7,21%. Впрочем, рост с начала года составляет всё ещё солидные 40,5%.Однако лидером дня был сектор нефти и газа (+1,78%). Относительно стабильные и высокие цены на нефть вкупе с около рекордными ценами на газ обещают весьма плодотворное завершение года. Один лишь

«Газпром» может выплатить более 40 рублей дивидендов.

«Ростелеком» приобрел за 1,7 млрд рублей 100% доли ТВЕ-Телеком – провайдера MVNE-платформы, позволяющей создавать виртуальных мобильных операторов, и управлять их продуктами и сервисами. На базе ТВЕ-Телеком планируется создать единый контур по развитию виртуальной среды под управлением Tele2 независимо от сторонних решений и третьих лиц, сообщила компания.

Газпром сообщил сегодня, что передал в паритетное СП с Лукойлом два газовых месторождения в Ненецком автономном округе (НАО) с извлекаемыми запасами 225 млрд кубометров. Далее совместное предприятие Газпрома и Лукойла приступит к проектированию разработки и обустройства Ванейвисского и Лаявожского месторождений, расположенных в восточнее города Нарьян-Мар. Месторождения также обладают незначительными запасами жидких углеводородов - около 27 млн тонн.

Иная ситуация складывается для «АЛРОСА». Алмазодобывающая компания De Beers в ходе десятого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $332 млн. Это на 24% ниже показателя предыдущего торгового цикла ($438 млн) и на 26% ниже показателя годичной давности, когда спрос восстановился после пандемии, что позволило компании реализовать сырье на $452 млн. Десятый цикл продаж в 2021 году прошел с 6 по 21 декабря. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Динамика спада продаж De Beers в декабре усилилась. Напомним, что в ходе предыдущего, девятого цикла, продажи сократились на 13% в помесячном и на 7% в годовом сопоставлении. При этом глава компании Брюс Кливер вновь заявил об уверенном спросе на алмазное сырье и положительных настроениях в midstream. Теме не менее, опубликованные результаты De Beers свидетельствуют о возможном торможении декабрьских продаж и у "АЛРОСА"».

Налоги, размещения ОФЗ и общий позитивный фон поддержали рубль

Рубль укреплял свои позиции. В его пользу работают высокие цены на энергоносители, декабрьский налоговый период и общий фон на глобальном рынке, который говорил об аппетитах к риску. AUD и NZD укреплялись на 0,85% и 0,7% соответственно, хотя ещё днём динамика на валютном рынке была довольно вялой.

Размещения ОФЗ также свидетельствуют об относительно высоком спросе на российские долги. Минфин провёл последние аукционы ОФЗ в текущем году. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 37,038 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 8,48% годовых. То есть наше утреннее предположение о доходности ниже ставки ЦБ РФ оказалось верным. На втором аукционе были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объёме 20 млрд рублей. Спрос составил 24,898 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 8,43%. Размещения с доходностью ниже ставки ЦБ РФ свидетельствует о том, что на рынке всё же уверены в более низких темпах инфляции.

Меж тем инфляция в России немного ускорилась к 20 декабря до 8,22%. За неделю цены выросли на 0,32%. Впрочем, если рассматривать ряд недельных данных, то можно говорить о пике в конце ноября и начале декабря. Вероятно, что январская статистика будет определяющей для динамики роста цен.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 96,06 (-0,45%),

EUR-USD - $1,134 (+0,47%),

GBP-USD - $1,336 (+0,73%),

USD-JPY – 114,09 (-0,01%),

USD-RUB – 73,74 (-0,29%),

EUR-RUB – 83,55 (+0,26%).

Американский потребитель уверенно смотрит в будущее

Американские индексы закрыли день вполне солидным ростом, хотя в начале торгов демонстрировали неуверенность инвесторов.

Пересмотренная оценка ВВП за III квартал оказалась на уровне 2,3% роста по сравнению с 2,1% в предыдущем отчёте. Индекс потребительского доверия от Conference Board повысился в декабре до 115,8 п. с 111,9 п. в ноябре. Даже в сфере инфляционных ожиданий произошло небольшое улучшение до 6,9% на предстоящие 12 месяцев по сравнению с 7,3% в предыдущем месяце. Продажи домов на вторичном рынке увеличились за ноябрь на 1,9% до сезонно скорректированного годового объёма 6,46 млн единиц. Впрочем, по сравнению с ноябрём прошлого года они упали на 2%.

Однако наиболее обнадёживающим выглядит информация из ЮАР, где медики отмечают существенное падение новых случаев заражения COVID-19-Omicron. Иными словами, данный штамм является самым активным из всех предыдущих, но и его симптоматика не столь агрессивная.

Все секторы S&P 500 показали рост. В лидерах были секторы цикличных товаров (+1,73%) и здравоохранения (+1,17%).

Акции Tesla поднялись на 7,49% после заявления главы компании Илона Маска о том, что он продал достаточно акций, дабы уложиться в свои налоговые требования.

Бумаги Amazon (+0,36%) почти не заметили очередной сбой в работе своих облачных услуг и основного вебсайта.

По итогам торгов:

DJIA - 35753,89 п. (+0,74%),

S&P 500 - 4696,56 п. (+1,02%),

NASDAQ - 15521,89 п. (+1,18%).

Китай создал госкомпанию по редкоземельным металлам

Азиатские рынки преимущественно повышались. Надежды на то, что штамм COVID-19-Omicron окажется скоротечным, вселяют определённую надежду на то, что дни пандемии всё же когда-то закончатся.

Одной из главных новостей китайского рынка стали сообщения о создании компании с государственным участием China Rare Earth Group, которая работает в сфере производства и продаж редкоземельных металлов. В основном на рынке преобладали покупатели, но отраслевые индексы финансов и недвижимости портили всю положительную картину дня. В Гонконге основные потери были в акциях технологичных компаний. Бумаги компании интернет розницы JD.Com заметно дешевели на заявлениях Tencent о том, что доля Tencent в JD.Com будет распространена среди инвесторов в качестве дивидендных выплат.

Японские индексы последовали за рынком США. В лидерах были нефтяники, угольщики и торговые дома. Однако настроение местным участникам торгов испортили новости об обнаружении первого очага заболеваемости штаммом COVID-19-Omicron. Акции фармацевтической Eisai обвалились более чем на 8% после сообщений властей страны о том, что неустойчивые результаты испытаний не позволяют оценить эффективность нового препарата от болезни Альцгеймера.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 28729,96 п. (+0,59%),

Hang Seng - 23165,89 п. (+0,28%),

Shanghai Composite - 3624,01 п. (+0,04%).

Коммерческие запасы нефти в США заметно сократились

Большинство сырьевых контрактов торговалось в плюсе. Частично этому способствует более слабый доллар.

Поддержка нефти также обеспечивается статистикой по запасам. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе до 17 декабря коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,7 млн бар. до 423,6 млн бар, что на 8% ниже среднего за пять лет. Впрочем, запасы бензина выросли на 5,5 млн бар., что на 4% ниже среднего за пять лет. Запасы дистиллятов увеличились на 0,4 млн бар., что на 8% ниже среднего за пять лет. В среднем за четыре недели: 20,9 млн бар. общие топливные поставки, или +11,0% за год; 9,1 млн бар. бензина в сутки, или +14,7% за год; а также 4,1 млн бар. дистиллятов в сутки, или +7,5% за год. Статистику нельзя назвать однозначно «бычьей». Впрочем, рост запасов бензина перед праздниками является вполне логичным. Добыча в США упала за отчётную неделю на 100 тыс. бар. до 11,6 млн бар. в сутки.

По состоянию на 8:55 мск: