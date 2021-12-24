«Фридом Финанс»: Без резких движений

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 22 декабря на американских фондовых площадках закрылись на положительной территории. S&P 500 поднялся на 1,02%, до 4697 пунктов, Nasdaq вырос на 1,18%, Dow Jones прибавил 0,74%. Все сектора, входящие в индекс широкого рынка, закончили торговую сессию в плюсе. Лидерами роста стали производители циклических потребительских товаров (+1,73%), ИТ-компании (+1,33%) и сектор здравоохранения (+1,17%).

· Илон Маск продал 10% принадлежавших ему акций Tesla (TSLA: +7,5%).

· FDA одобрило для экстренного использования пероральное средство против коронавируса Paxlovid, разработанное Pfizer (PFE: +1,02%)

· Результаты CarMax Inc. (KMX: -6,7%) превзошли прогнозы: чистая прибыль компании выросла на 14,5% за счет высокого спроса и дефицита компонентов.

Накануне в США вышел блок статистики, оказавшейся в целом позитивной. Индекс доверия потребителей от Conference Board за декабрь вырос с ноябрьских 111,9 пункта до 115,8 пункта при консенсусе снижения до 110,0, вернувшись к показателям весны-лета. Несмотря на распространение омикрон-штамма COVID-19 и усиление ценового давления, потребительские ожидания значительно улучшились: доля потребителей, планирующих на ближайшие полгода приобретение домов, автомобилей и крупной бытовой техники, заметно увеличилась. Беспокойство по поводу инфляции ослабло после достижения ею в ноябре многолетнего максимума. Также снизились опасения в отношении эпидемиологической ситуации.

Отчет Национальной ассоциации риелторов (NAR) зафиксировал увеличение объема продаж домов на вторичном рынке в ноябре на 1,9% м/м, до 6,46 млн единиц. Это оказалось несколько ниже ожиданий экономистов, предполагавших рост на 2,8% м/м, до 6,51 млн. Объемы реализации жилья на вторичном рынке повышаются третий месяц подряд, однако по-прежнему недотягивают до уровня прошлого года 2%.

По уточненной оценке, Министерства торговли, ВВП США за третий квартал повысился на 2,3% г/г, тогда как предварительно рост экономики за этот период был оценен в 2,1% г/г. Пересмотренные данные учитывают новую информацию о динамике расходов граждан. Отметим, что большинство экономистов не ожидали пересмотра показателя. Согласно обновленному прогнозу ФРС, по итогам 2021 года ВВП поднимется на 5,5%, а в 2022-м вырастет на 4,0%.

· Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги 22 декабря в зеленой зоне. Японский Nikkei прибавил 0,83%, китайский CSI 300 вырос на 0,70%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,40%. Индекс австралийской биржи ASX повысился на 0,32%. EuroStoxx 50 с открытия торгов вырос на 0,46%.

· Фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $75,04 за баррель. Цена на золото выросла до $1808 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4650–4700 пунктов.

Сегодня будет опубликован базовый индекс расходов на личное потребление PCE за ноябрь, учитываемый ФРС при определении курса денежно-кредитной политики (прогноз: +0,4% м/м и +4,5% г/г после +0,4% м/м и +4,1% г/г в октябре).

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 63 пунктов на фоне ослабления опасений по поводу распространения штамма COVID-19 «омикрон».

S&P 500 приблизился к историческим максимумам, оттолкнувшись от 50-дневной скользящей средней. Индикатор RSI поднялся выше 50 пунктов, однако индикатор MACD пока не подтверждает перехват инициативы «быками», а сглаженная кривая сигнализирует о преобладании вероятности перехода в боковик. Индекс широкого рынка продолжает движение в пределах достигнутых максимумов и ближайшей поддержки на уровне 4560 пунктов.