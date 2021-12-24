ПСБ: В ноябре промышленность снова лучше ожиданий

Рост промышленности в ноябре оставался на стабильно высоком уровне (7% г/г, после 7,4% г/г в октябре и 6,2% г/г за 3 кв.). За 11 мес. 2021 г. рост составил 5,2% г/г (4,8% г/г за январь-сентябрь 2021 г.).

С исключением календарного и сезонного факторов рост производства замедлился (+0,2% м/м в ноябре, после +1% м/м в октябре). Но относительно ноября 2019 года промышленное производство существенно ускорилось (+5,9% к ноябрю 2019 года, после +1,8% в октябре и +3,2% в сентябре). При этом рост оставался повсеместным: добыча полезных ископаемых к ноябрю 2019 г. выросла на 2,2% (+1,1% месяцем ранее), обработка - на 9,2% (было +1,4%), энергетика – на 1% (было +4,3%).

Третий месяц подряд динамика промышленности остаётся существенно лучше ожиданий. Рост по итогам 2021 года будет около 5%, что незначительно лучше нашего прогноза (4,5%). Прогноз на 2022 год пока без изменений – ждем замедления роста на фоне высокой базы и общего охлаждения экономической активности из-за сворачивания стимулов.

Добыча полезных ископаемых продолжает оставаться главным драйвером промышленности. Наиболее сильный рост относительно ноября 2019 года показали добыча угля (+3,3%), металлических руд (+6,2%), а также объем сервисных услуг при добыче полезных ископаемых (+38,5%). Рост сервисных услуг указывает как на быстрое восстановление, так и на вероятное расширение потенциала сырьевого сектора. Существенный потенциал восстановления масштабов деятельности сохраняется в добыче нефти (отставание нефтегазодобычи от результатов ноября 2019 г. составило 2%), а также в добыче прочих полезных ископаемых (отставание – 13%). Эффект низкой статистической базы в секторе будет существенным до марта 2022 года включительно. В ближайшие месяцы ждем сохранение динамичного роста в добывающей промышленности.

Устойчивость высоких темпов роста в обрабатывающей промышленности связана с появлением новых драйверов. После продолжительной стагнации такие крупные отрасли как пищевая промышленность (новый урожай и расширение мощностей), металлургия (внешний спрос) и нефтепереработка (восстановление объемов и адаптация к регулированию рынка) демонстрируют опережающие темпы роста. Также резкий рост производства показала электроника, которая снижала выпуск продукции в последние месяцы на фоне дефицита комплектующих.

При этом недавние лидеры – отрасли машиностроения, в ноябре снизили объемы выпуска продукции. Охлаждение активности вероятно локальное и связано с исчерпанием эффекта низкой базы. На этом фоне, а также из-за прекращения роста строительства в ноябре снизилось производство металлоконструкций.

Наибольший рост к ноябрю 2019 г. показали производства: компьютеров и периферийного оборудования (+41,8%), лекарств (+36,8%), текстиля (+18,3%), машин и оборудования (+18%), изделий из дерева (+14,5%), мебели (+14,8%), бумаги (+16,2%), химических веществ (+16%), резины и пластмассы (+15,3%), стройматериалов (+15,6%), электрического оборудования (+6,2%).

В ноябре существенно замедлился рост в энергетическом сегменте за счет исчерпания эффекта низкой статистической базы 2020 года. В отраслях, связанных с водообеспечением и экологией, рост остается динамичным и устойчивым, за счет активных инфраструктурных инвестиций и существенного расширения долгосрочного потенциала роста видов деятельности, связанных с экологической проблематикой («мусорная» отрасль, ESG и т.д.).

Вывод. Динамика промышленности указывает на высокую экономическую активность в 4 кв. 2021 года. Прогноз роста ВВП по итогам 2021 г. без изменений (4,6%). В 1 кв. 2022 года ждем сохранения высоких темпов роста промышленности.

ПАО «Промсвязьбанк»