ПСБ: Сегодня на рынке нефти может сохранится безыдейность из-за католического

Сочельника, в начале недели склонны ждать продолжения роста Brent в направлении 80 долл./барр. - Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Цены на нефть Brent в ходе торговой сессии четверга протестировали отметку 77 долл./барр. остались к закрытию торгов чуть ниже ее, на позитивной ноте завершив предпраздничный для рынков Запада день.

Уход на второй планы опасений по омикрон-штамму позволил нефтяным котировкам выйти на максимумы с конца ноября, отыграв 61% просадки, вызванной активизацией новой штамма. Сегодня утром котировки Brent откатываются, но остаются заметно выше важного уровня 75 долл./барр, открывающего технический потенциал роста в зону 78-80 долл./барр.

Сегодня Brent находится под умеренным давлением, вызванным частичной фиксацией прибыли на безыдейном, ввиду выходных в США и Европе, рынке, которое, впрочем, не меняет обнадеживающую техническую картину в нефти. Ждем сегодня маловолатильных торгов, рассчитываем на возобновление роста котировок в начале следующей недели.

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