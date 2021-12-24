Росбанк: Инвесторы ушли на Рождество в приподнятом настроении

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Инвесторы ушли на Рождество в приподнятом настроении, S&P 500 в течение сессии подходил вплотную к историческому максимуму (4’741 п против 4’744 п). Помогли релизы экономической статистики из США: в ноябре потребительские расходы выросли на уровне ожиданий (+0.6% м/м с сезонной корректировкой), заказы на товары длительного пользования показали динамику лучше консенсус-прогноза (+2.5% м/м с сезонной корректировкой против +1.8%).

Базовые ставки: Кривая US Treasuries двигалась вверх на протяжении вчерашней сессии, правда, наиболее выраженным движение было лишь в самых длинных выпусках (30 лет +6 бп). Доходность 10-летних облигаций завершила день ниже 1.50% годовых.

Сырьевой рынок: Баррель Brent продолжил поступательно укрепляться, следуя за позитивным настроем в рисковых активах ($77 на вчерашних максимумах).

Мировые валюты: Евро (1.133) и фунт стерлингов (1.341) удержали позиции, несмотря на публикацию данных по базовому дефлятору потребительских расходов в США за ноябрь. Прирост индикатора составил 4.7% г/г (прогноз +4.5% г/г), создавая риски еще более жестких сигналов от ФРС в ближайшие месяцы.

Настроения локальных рынков

Валютный рынок: Рубль создает “ралли Деда Мороза”. Католический сочельник рублевые валютные пары стартуют от крепких уровней 73.2 и 83.0 против доллара США и евро, соответственно, заручившись поддержкой со стороны экспортеров, которые готовятся к налоговым датам (27/12 НДПИ), и растущих нефтяных котировок. Этих факторов в моменте достаточно, чтобы сгладить влияние напряженной геополитической повестки по оси Россия-НАТО, по крайней мере, до начала января.

Мы допускаем, что некоторые участники рынка могут рассчитывать на временный характер подобного движения. Логика такова: конец декабря проходит для рубля под знаком укрепления благодаря низкой активности нерезидентов и подготовке локальных игроков к налоговым (декабрь) и дивидендным выплатам (январь). Однако в период январских праздников за этим последует ослабление национальной валюты по мере растущего давления со стороны нерезидентов.

Опыт января 2016-2021 гг не подтверждает подобной логики. Мы сравнили курс рубля на закрытие торгов в последний день января, когда мировые рынки были открыты, а Россия еще находилась на каникулах, с закрытием прошлого года. И обнаружили, что ослабление наблюдалось только в 2016-м году (-2.04%), в остальные годы рубль укреплялся за период на 0.05-3.66%. Повторить паттерн в 2022-м году помогло бы отсутствие негативных заголовков от ОПЕК+ и НАТО.

Ключевые события сегодня Показатель Время, мск Страна Период Посл. знач. Консенсус Индекс потребительских цен 02:30 Япония Ноябрь 0.1% 0.5%

Наши прогнозы

На конец периода 1к'22 2к'22 3к'22 4к'22 2020 2021 2022 USD/RUB 72.0 72.5 73.0 72.5 74.1 71.5 72.5 EUR/RUB 82.1 81.2 80.3 81.2 90.7 - 81.2 EUR/USD 1.14 1.12 1.10 1.12 1.22 - 1.12 Brent, $/барр. 80.0 80.0 75.0 75.0 51.3 - 75.0 ВВП, % г/г 4.0 -0.1 2.7 2.6 -3.0 4.0 2.3 Ключевая ставка ЦБ, % 8.50 8.50 8.25 7.75 4.25 8.50 7.75



