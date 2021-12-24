Росбанк: Инвесторы ушли на Рождество в приподнятом настроении

Настроения мировых рынков
Фондовый рынок: Инвесторы ушли на Рождество в приподнятом настроении, S&P 500 в течение сессии подходил вплотную к историческому максимуму (4’741 п против 4’744 п). Помогли релизы экономической статистики из США: в ноябре потребительские расходы выросли на уровне ожиданий (+0.6% м/м с сезонной корректировкой), заказы на товары длительного пользования показали динамику лучше консенсус-прогноза (+2.5% м/м с сезонной корректировкой против +1.8%).
Базовые ставки: Кривая US Treasuries двигалась вверх на протяжении вчерашней сессии, правда, наиболее выраженным движение было лишь в самых длинных выпусках (30 лет +6 бп). Доходность 10-летних облигаций завершила день ниже 1.50% годовых.
Сырьевой рынок: Баррель Brent продолжил поступательно укрепляться, следуя за позитивным настроем в рисковых активах ($77 на вчерашних максимумах).
Мировые валюты: Евро (1.133) и фунт стерлингов (1.341) удержали позиции, несмотря на публикацию данных по базовому дефлятору потребительских расходов в США за ноябрь. Прирост индикатора составил 4.7% г/г (прогноз +4.5% г/г), создавая риски еще более жестких сигналов от ФРС в ближайшие месяцы.
Настроения локальных рынков
Валютный рынок: Рубль создает “ралли Деда Мороза”. Католический сочельник рублевые валютные пары стартуют от крепких уровней 73.2 и 83.0 против доллара США и евро, соответственно, заручившись поддержкой со стороны экспортеров, которые готовятся к налоговым датам (27/12 НДПИ), и растущих нефтяных котировок. Этих факторов в моменте достаточно, чтобы сгладить влияние напряженной геополитической повестки по оси Россия-НАТО, по крайней мере, до начала января.
Мы допускаем, что некоторые участники рынка могут рассчитывать на временный характер подобного движения. Логика такова: конец декабря проходит для рубля под знаком укрепления благодаря низкой активности нерезидентов и подготовке локальных игроков к налоговым (декабрь) и дивидендным выплатам (январь). Однако в период январских праздников за этим последует ослабление национальной валюты по мере растущего давления со стороны нерезидентов.
Опыт января 2016-2021 гг не подтверждает подобной логики. Мы сравнили курс рубля на закрытие торгов в последний день января, когда мировые рынки были открыты, а Россия еще находилась на каникулах, с закрытием прошлого года. И обнаружили, что ослабление наблюдалось только в 2016-м году (-2.04%), в остальные годы рубль укреплялся за период на 0.05-3.66%. Повторить паттерн в 2022-м году помогло бы отсутствие негативных заголовков от ОПЕК+ и НАТО.
|
|
|
Показатель
|
Время, мск
|
Страна
|
Период
|
Посл. знач.
|
Консенсус
|
|
|
Индекс потребительских цен
|
02:30
|
Япония
|
Ноябрь
|
0.1%
|
0.5%
|
|
На конец периода
|
1к'22
|
2к'22
|
3к'22
|
4к'22
|
2020
|
2021
|
2022
|
USD/RUB
|
72.0
|
72.5
|
73.0
|
72.5
|
74.1
|
71.5
|
72.5
|
EUR/RUB
|
82.1
|
81.2
|
80.3
|
81.2
|
90.7
|
-
|
81.2
|
EUR/USD
|
1.14
|
1.12
|
1.10
|
1.12
|
1.22
|
-
|
1.12
|
Brent, $/барр.
|
80.0
|
80.0
|
75.0
|
75.0
|
51.3
|
-
|
75.0
|
ВВП, % г/г
|
4.0
|
-0.1
|
2.7
|
2.6
|
-3.0
|
4.0
|
2.3
|
Ключевая ставка ЦБ, %
|
8.50
|
8.50
|
8.25
|
7.75
|
4.25
|
8.50
|
7.75