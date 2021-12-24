Комментарии

Росбанк: Инвесторы ушли на Рождество в приподнятом настроении

Настроения мировых рынков      

Фондовый рынок: Инвесторы ушли на Рождество в приподнятом настроении, S&P 500 в течение сессии подходил вплотную к историческому максимуму (4’741 п против 4’744 п). Помогли релизы экономической статистики из США: в ноябре потребительские расходы выросли на уровне ожиданий (+0.6% м/м с сезонной корректировкой), заказы на товары длительного пользования показали динамику лучше консенсус-прогноза (+2.5% м/м с сезонной корректировкой против +1.8%).

Базовые ставки: Кривая US Treasuries двигалась вверх на протяжении вчерашней сессии, правда, наиболее выраженным движение было лишь в самых длинных выпусках (30 лет +6 бп). Доходность 10-летних облигаций завершила день ниже 1.50% годовых.

Сырьевой рынок: Баррель Brent продолжил поступательно укрепляться, следуя за позитивным настроем в рисковых активах ($77 на вчерашних максимумах).

Мировые валюты: Евро (1.133) и фунт стерлингов (1.341) удержали позиции, несмотря на публикацию данных по базовому дефлятору потребительских расходов в США за ноябрь. Прирост индикатора составил 4.7% г/г (прогноз +4.5% г/г), создавая риски еще более жестких сигналов от ФРС в ближайшие месяцы.

Настроения локальных рынков      

Валютный рынок: Рубль создает “ралли Деда Мороза”. Католический сочельник рублевые валютные пары стартуют от крепких уровней 73.2 и 83.0 против доллара США и евро, соответственно, заручившись поддержкой со стороны экспортеров, которые готовятся к налоговым датам (27/12 НДПИ), и растущих нефтяных котировок. Этих факторов в моменте достаточно, чтобы сгладить влияние напряженной геополитической повестки по оси Россия-НАТО, по крайней мере, до начала января.

Мы допускаем, что некоторые участники рынка могут рассчитывать на временный характер подобного движения. Логика такова: конец декабря проходит для рубля под знаком укрепления благодаря низкой активности нерезидентов и подготовке локальных игроков к налоговым (декабрь) и дивидендным выплатам (январь). Однако в период январских праздников за этим последует ослабление национальной валюты по мере растущего давления со стороны нерезидентов.

Опыт января 2016-2021 гг не подтверждает подобной логики. Мы сравнили курс рубля на закрытие торгов в последний день января, когда мировые рынки были открыты, а Россия еще находилась на каникулах, с закрытием прошлого года. И обнаружили, что ослабление наблюдалось только в 2016-м году (-2.04%), в остальные годы рубль укреплялся за период на 0.05-3.66%. Повторить паттерн в 2022-м году помогло бы отсутствие негативных заголовков от ОПЕК+ и НАТО.

      Ключевые события сегодня      

 

Показатель

Время, мск

Страна

Период

Посл. знач.

Консенсус

 

 

Индекс потребительских цен

02:30

Япония

Ноябрь

0.1%

0.5%

 

      Наши прогнозы       

На конец периода

1к'22

2к'22

3к'22

4к'22

2020

2021

2022

USD/RUB

72.0

72.5

73.0

72.5

74.1

71.5

72.5

EUR/RUB

82.1

81.2

80.3

81.2

90.7

-

81.2

EUR/USD

1.14

1.12

1.10

1.12

1.22

-

1.12

Brent, $/барр.

80.0

80.0

75.0

75.0

51.3

-

75.0

ВВП, % г/г

4.0

-0.1

2.7

2.6

-3.0

4.0

2.3

Ключевая ставка ЦБ, %

8.50

8.50

8.25

7.75

4.25

8.50

7.75

 

 

 

 

 

 


    


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги