ПСБ: Инвесторы отдают предпочтение коротким ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Вчера доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,46% (+3 б.п.), доходность гособлигаций срочностью 1-6 лет снизилась на 1-5 б.п. Продажи длинных ОФЗ проходили на фоне роста доходности UST-10 до 1,49% (+4 б.п.). Рост оптимизма на глобальных рынках способствовал оттоку средств из защитных активов (облигаций) на рынок акций. Инвесторы позитивно восприняли статистику из США: улучшение настроений потребителей, рост продаж новых домов, увеличение заказов на товары длительного пользования.

Спрос на короткие ОФЗ на этой неделе мы связываем с реинвестированием средств от погашения ОФЗ 25083 на 350 млрд руб. на прошлой неделе, а также с формированием защитных портфелей перед длинными выходными.

Сегодня ожидаем снижения торговой активности на рынке облигаций и консолидации ОФЗ около достигнутых уровней.

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