ПСБ: В конце недели ситуацию на мировых рынках мы оцениваем, как нейтральную
Ждем, что пара доллар-рубль останется в диапазоне 73-73,5 руб., тяготея к нижней его границеСпрос инвесторов будет сегментированный, а индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне 3700-3750 пунктовСегодня ожидаем снижения торговой активности на рынке облигаций и консолидации ОФЗ около достигнутых уровней
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Газпром в 2021г. добудет 515 млрд куб. м газа - лучший показатель за 13 лет – Позитивно. Покупать
Наше мнение: Мы продолжаем позитивно смотреть на акции Газпрома, наступившие холода и высокая цена газа в Европе будут оказывать поддержку бумагам вплоть до весны. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 415 руб. на акцию.
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