Комментарии

ПСБ: В конце недели ситуацию на мировых рынках мы оцениваем, как нейтральную

Ждем, что пара доллар-рубль останется в диапазоне 73-73,5 руб., тяготея к нижней его границеСпрос инвесторов будет сегментированный, а индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне 3700-3750 пунктовСегодня ожидаем снижения торговой активности на рынке облигаций и консолидации ОФЗ около достигнутых уровней

Главные новости

Газпром в 2021г. добудет 515 млрд куб. м газа - лучший показатель за 13 лет – Позитивно. Покупать
Наше мнение: Мы продолжаем позитивно смотреть на акции Газпрома, наступившие холода и высокая цена газа в Европе будут оказывать поддержку бумагам вплоть до весны. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 415 руб. на акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»


35608556 35812035 35107305
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги