Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Газпромбанка с рекордным объемом 30 млрд руб.

22 декабря 2021 года состоялся сбор заявок на старший необеспеченный выпуск облигаций Газпромбанка серии 001Р-21 со сроком обращения 10 лет, офертой через 3.5 года и купонным периодом 6 месяцев.

Начальный маркетируемый объем выпуска был 10 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов более, чем в 4 раза превысил первоначальный объем размещения, что позволило эмитенту увеличить объем выпуска в 3 раза до 30 млрд руб. и снизить ориентир купона на 0.25% от начального уровня.

Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы. Финальный объем выпуска облигаций – 30 млрд руб. – является рекордным для эмитента на российском рынке.

Техническое размещение на Московской Бирже запланировано на 27 декабря 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «БК РЕГИОН», АО «Сбербанк КИБ».