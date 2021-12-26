Комментарии

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Газпромбанка с рекордным объемом 30 млрд руб.

22 декабря 2021 года состоялся сбор заявок на старший необеспеченный выпуск облигаций Газпромбанка серии 001Р-21 со сроком обращения 10 лет, офертой через 3.5 года и купонным периодом 6 месяцев.

Начальный маркетируемый объем выпуска был 10 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов более, чем в 4 раза превысил первоначальный объем размещения, что позволило эмитенту увеличить объем выпуска в 3 раза до 30 млрд руб. и снизить ориентир купона на 0.25% от начального уровня.

Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы. Финальный объем выпуска облигаций – 30 млрд руб. – является рекордным для эмитента на российском рынке.

Техническое размещение на Московской Бирже запланировано на 27 декабря 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «БК РЕГИОН», АО «Сбербанк КИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги