«Фридом Финанс»: Нефтяные котировки поддерживает статистика

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 24 декабря к 12:45 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,94%, а РТС — на 0,81% при оборотах ниже среднего. В Юго-Восточной Азии негативная динамика объясняется выявлением в Токио случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Американские площадки закрыты в связи с началом рождественских праздников, в Европе торговый день укорочен.

Нефтяные котировки поддерживает статистика. Дефицит объема запасов природного газа снизился на 33В до -55В, числу активных буровых установок от Baker Hughes выросло с 475 до 480. Общее число буровых установок в США показало рост с 579 до 586.

В лидерах роста сегодня Globaltrans Inv (+1,78%), Московская биржа (+0,55%), в аутсайдерах — VK DRC (-2,52%) и HeadHunter ADR (-2,13%).



С 3 января 2022 года к торгам на Московской бирже будут допущены акции 80 иностранных компаний. В результате общее число доступных инвесторам депозитарных расписок и акций зарубежных эмитентов достигнет 600, а к концу будущего года превысит 1500. Цель по акции Мосбиржи — 163 руб.

Head Hunter и Роструд заключили соглашение о размещении вакансий на платформе

«Работа в России». Работодатели со штатом более 25 сотрудников с первого января будут обязаны публиковать на этой платформе свои вакансии, что позволит Head Hunter не дублировать объявления. Мы считаем, что это обеспечит акции компании среднесрочным драйвером роста к цели 4000 руб.

До конца текущей сессии на российском рынке акций наиболее вероятно продолжение снижения. Ориентиры для индекса Мосбиржи: диапазон 3665–3645 пунктов, для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,05–72,95 и 82,90–82,75 соответственно.