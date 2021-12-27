ПСБ: Мировая ассоциация стали представила результаты за ноябрь 2021 года

В ноябре общемировое производство стали, по данным WSA, вновь снизилось на 9,9% г/г, достигнув отметки 143,3 млн тонн. Доля производства стали Китаем от общемирового производства осталась неизменной на отметке 49,1%, однако в номинальных значениях выплавка сократилась на 22% г/г до 69,3 млн т.

Производство стали в мире заметно сократилось у большинства производителей, -ощутимее всего в Китае (-22,0% г/г) и Иране (-5,2% г/г). Отметим, что в начале ноября правительство КНР приняло закон об ускоренных темпах сокращения производства перед предстоящими в феврале Олимпийскими играми. Несмотря на снижение производства, цены продолжают коррекцию (с конца октября индекс цен на продукцию из стали в Китае упал на 10,3%, до 810 долл., сырьевая же корзина осталась фактически неизменной), на фоне продолжающегося сокращения видимого потребления в Китае: в ноябре показатель откатился на 2,7% м/м до 66,37 млн тонн. Спрос на сталь в Поднебесной также имеет нисходящий тренд. Так, например, темпы роста застройки коммерческих и жилых помещений г/г сократился на 0,8 п.п. и на 0,9 п.п. до 6,3% и 6,5% соответственно. В других частях мира также прослеживается снижение потребности в стали. Так, в США количество выданных разрешений на стройку на данный момент снизилось на 33,3% г/г до 3 365 тыс. ввиду замедления внутреннего спроса на недвижимость, которое по нашим оценкам продолжит сокращаться в 2022 году.

В лидерах роста производства г/г стали Япония (+10,7%), США (+13,8%), Россия (+9,4%). Тем не менее, прослеживается общее замедление по сравнению с октябрем 2021 года. Например, Америка сократила производство ввиду соглашения между США и Европой по замене тарифов в ЕС, что отразилось на росте экспорта в США. В России же приближающаяся отмена экспортных пошлин подстегнула отечественных металлургов вновь наращивать производство для экспорта. Умеренный рост продемонстрировали Турция (+6,1% г/г), Индия (+2,2% г/г). В Европе продолжилось снижение потребления автомобилей (в ноябре на 17,5% г/г меньше было поставлено новых машин на учет) также был прирост в выплавке стали (+3,7% г/г до 12,9 млн тонн). В Индии же после бума в недвижимости и отложенного спроса продолжается сокращение в номинальных значениях, однако заметно расширении индустрии.

Китай, Индия и Япония в совокупности формируют 65% общемирового производства сталелитейной продукции. Тем не менее, отметим сокращение доли Азии и Океании на 0,4 п.п. г/г, до 72,2%, в производстве стали. Тенденция по наращиванию производства в других регионах прослеживается на протяжении многих месяцев 2021 года. Перераспределение пришлось на Европу (+0,5 п.п. м/м) и Северную Америку (+0,1 п.п. м/м). По нашим оценкам, в перспективе квартала подобная тенденция будет сохраняться с продолжением восстановления роста производства в странах СНГ. Отдельно отметим, что в азиатском регионе, спрос и предложение с каждым годом все больше будет концентрироваться в Индии, роль которой усилится на мировом рынке стали ввиду высоких темпов индустриализации страны.

Мы ожидаем, что, как минимум, до окончания Олимпийских игр, производство стали сохранит нисходящую тенденцию из-за позиции по “зеленой” повестке в Китае. Ослабление спроса, как и падение цен на сырьевую корзину, также потянет за собой стальные котировки. Удар, в первую очередь, придется на сталелитейные компании в Китае, далее – на соседние рынки (Япония, Россия), а затем на рынки США и Европы. Тем не менее, цены на сталь на данный момент даже пытаются незначительно восстановиться ввиду прослеживающегося локального спроса. Высокие цены на сталь позволят завершить год для отечественных сталелитейщиков рекордными финансовыми результатами.

ПАО «Промсвязьбанк»