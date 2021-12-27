ПСБ: Отечественный фондовый рынок завершил пятничный торговый день без заметных изменений на фоне выходного дня на западных торговых площадках

Егор Жильников, главный аналитик ПСБ.

На фоне отката цен на энергоносители российский фондовый рынок находился под давлением: индекс МосБиржи(-0,1%) опускался до 3650 пунктов, однако к концу торгов смог отыграть часть потерь. Фьючерсы на нефть марки Brent отступили к отметке 76 долл./барр., как и на газ, который второй день подряд дешевеет ощутимыми темпами (в пятницу цена снизилась на 26,5%). Отметим, что объемы торгов акциями были заметно ниже среднемесячного уровня, а ключевые индексы стран ЕМ демонстрировали схожую динамику.

На этом фоне снижению индекса способствовали «фишки» нефтегазового сектора. Продолжили дешеветь акции Газпрома (-0,2%), НОВАТЭКа (-0,2%), Роснефти (-1,2%). Менее ликвидные бумаги, такие как Башнефть (-0,1%), Татнефть (-0,6%) также подверглись продажам.

Очередной день подряд невнятно выглядел финансовый сектор (Сбер: +0,2%; ВТБ: -0,3%; TCS Group: +0,6%), которые не смогли развить рост, наблюдаемый в начале недели.

Низкая ликвидность затронула и металлургический сектор, который несмотря на удорожание ряда сырья, как и другие сектора не демонстрировал заметного роста (Норникель: -0,3%; АЛРОСА: +1,4%; Русал: +0,3%; Северсталь: +0,9%; НЛМК: +0,5%; ММК: +0,2%; Распадская: -0,5%; Мечел оа: +0,6%).

Из идейных бумаг отметим акции Фосагро (+1,0%) и Акрона (+1,8%), которые пытаются вернуться к своим историческим максимумам.

Остальные сектора не отличились заметной динамикой, следуя за рыночной неопределенностью.

Мы полагаем, что на следующей неделе оптимизм сможет вернуться на российский рынок, - текущие позиции российских "фишек" выглядят привлекательно и, в отсутствие новых порций санкционной риторики, будут настраивать инвесторов на покупки.

*данные по состоянию на 18:30 по московскому времени

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