ПСБ: Кривая доходности ОФЗ постепенно нормализуется

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в пятницу доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,47% (+2 б.п.), доходность гособлигаций срочностью 3-5 лет снизилась на 2 б.п. В целом за прошлую неделю доходность коротких ОФЗ (срочностью 1-3 года) снизилась на 32 б.п., а длинных (10-15 лет) почти не изменилась. В результате кривая ОФЗ приобрела нормальный вид. Спред в доходности 10-летних и 2-летних ОФЗ из отрицательного (-13 б.п.) стал положительным (+22 б.п.). Покупки коротких ОФЗ на прошлой неделе мы связываем с реинвестированием средств от погашения ОФЗ 25083 на 350 млрд руб., а также с формированием защитных портфелей перед длинными выходными.

На наш взгляд, рынок недооценивает риски повышения ключевой ставки в первом квартале 2022 года в диапазон 9,0 – 9,5%. Дальнейшее ужесточение ДКП может привести к росту доходности коротких ОФЗ на 50 – 100 б.п.

Сегодня на фоне высоких нефтяных цен и снижения геополитических рисков цены рублевых гособлигаций могут немного подрасти.

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