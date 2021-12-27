«Открытие»: Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. В целом, волатильность на рынках низкая из-за выходных в Европе. Однако азиатские индексы стремятся вниз на фоне роста случаев COVID-19-Omicron, а также слабой китайской статистики.

· Индекс МосБиржи может открыть регулярные торги снижением в пределах 0,5%. Рубль, скорее всего, останется в пределах 73,5-74,0 за доллар.

Итоги прошедшей недели

На прошедшей неделе индекс МосБиржи снизился с 3723,27 п. до 3702,72 п., а индекс РТС поднялся с 1583,05 п. до 1584,15 п. Пара EUR-USD выросла с $1,1239 до $1,1323. USD-RUB снизилась с 74,13 до 73,65, а EUR-RUB с 83,33 до 83,27. Нефть Brent подорожала за неделю с $73,52 до $76,85 за баррель. Золото подорожало с $1804,90 до $1805,20 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 978,57 тонн до 973,63 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4620,64 п. до 4725,79 п.

Отечественный рынок предпринимал попытки роста на фоне рекордов цены на газ в Европе. Однако последовавший разворот котировок также оказал давление на российские акции, сформировав волну фиксации прибыли. Плюс к этому не ослабевает геополитическая напряжённость, поскольку РФ продолжает настаивать на юридически оформленных гарантиях со стороны стран Запада по безопасности России. В свою очередь, со стороны заката солнца продолжают упражняться в терминах санкционных угроз. В глобальном плане также развивается проблема нового штамма Omicron, но, похоже, он заметно менее опасен для заболевших, что вселяет надежды на окончание пандемии. И, наконец, инфляция остаётся определяющим фактором для регуляторов, так как они всё больше склоняются к ужесточению денежной политики, а это прямой повод для пересмотра перспектив инвестиции в риск.

Западные площадки прожили довольно волатильную неделю из-за потока новостей по штамму COVID-19-Omicron. Однако по мере приближения Рождества страхи в отношении возможных жёстких социальных ограничений существенно снизились. Впрочем, в отношении инфляции и реакции регуляторов риски лишь растут. Цены личного потребления в США ускорили рост до 5,7% в ноябре. Вряд ли декабрь внесёт существенные коррективы в инфляционные процессы, а значит начало года будет связано с ростом ожиданий более жёсткой денежной политики в мире. Последняя неделя уходящего года будет отличаться более низкой активностью, но ребалансировка портфелей способна принести высокую волатильность. Статистики в остающиеся торговые дни будет немного.

В понедельник многие рынки будут закрыты, включая площадки в Австралии, Великобритании, Гонконге, Канаде и Новой Зеландии. В Японии опубликуют статистику розничных продаж за ноябрь. В Китае ожидаются данные по прибыли промышленных предприятий.

Во вторник продолжат отдыхать в Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и Канаде. Япония может сообщить о сохранении безработицы в ноябре на уровне 2,7%. Промышленность Японии могла увеличиться на 4,8% за ноябрь. В США выйдет статистика по ценам на жильё. Далее индекс доверия потребителей от Conference Board в декабре. В России бумаги «Магнит» торгуются последний день с дивидендами 294,37 руб на акцию.

Ночью в среду API опубликует статистику по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Также в США выйдет баланс внешней торговли. Индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости за ноябрь. Минэнерго США опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов. В России опубликуют индекс производственной активности, а вечером выйдет предварительная оценка инфляции за декабрь. Плюс к этому опубликуют статистику роста реальных зарплат за октябрь, торгового оборота за ноябрь и безработицы также за ноябрь.

Четверг станет финальным торговым днём на рынках. В еврозоне выйдет статистика по инфляции. Ожидается, что базовая инфляция останется на уровне 2,1%. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Выйдет Чикагский PMI. Закроет день отчёт Baker Hughes.

Пятница на большинстве рынков нерабочий день. Однако в Австралии опубликуют данные по ипотечному кредитованию. В Китае выйдут индексы деловой активности от Национального Бюро Статистики. Ожидается, что производственный PMI снизился в декабре до 49,6 п. с 50,1 п. в ноябре.

Азия тревожится из-за штамма Omicron

Большинство рынков Азии продолжает отыгрывать риски стремительного распространения штамма COVID-19-Omicron.

· Китайские индексы демонстрировали рост на ожиданиях стимулов. Народный Банк Китая обещает поддерживать права граждан на жильё и разумные условия проживания, что рынок воспринимает в качестве сигнала на определённые стимулирующие шаги. Кроме того, рост прибыли китайских промышленных предприятий замедлился в ноябре до 9,0% с 24,6% в октябре, что также побуждает рынок к ожиданиям стимулирующих мер. Основные покупки были в секторах недвижимости и энергетики.

· Большинство японских акций снижалось. Под давлением были бумаги SoftBank Group, которая занимается инвестициями в сфере высоких технологий. Credit Suisse запрашивает американские власти на предмет юридических действий против группы с целью отторжения определённых средств. В остальном, активность была в 3-4 раза ниже, чем обычно, так как на большинстве рынков понедельник является выходным днём. Спросом пользовались акции производителя полупроводниковой продукции Tokyo Electron. С другой стороны, под давлением оказались бумаги розничных сетей на фоне роста случаев заболеваемости штаммом COVID-19-Omicron. Так, бумаги Uniqlo clothing теряли почти 2%, а продавец товаров внутреннего интерьера Nitori Holdings дешевел более чем на 7%. Отметим, что рост розничных продаж в Японии составил 1,2% за ноябрь.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 28709,35 п. (-0,25%),

· Shanghai Composite - 3607,51 п. (-0,29%).

Пик китайского спроса на нефть ожидается в начале 30-х годов

· Индикативные контракты нефти торговались разнонаправленно. WTI испытывает проблемы из-за отмены существенного числа авиарейсов в США на фоне распространения COVID-19-Omicron. Впрочем, Европа также не избежала проблем. Во Франции число ежедневных случаев перевалило за 100 тыс., как и в Великобритании. В США отменены более 1300 рейсов из-за проблем с персоналом, а также выявленных вспышек заболевания среди пассажиров. Некоторые рейсы были прерваны в воздухе и возвращены в места базирования самолётов. Плюс к этому на расписание рейсов влияют погодные условия. Вероятно, что отмена сотен рейсов не является существенным фактором снижения спроса на топливо, но это также не повод для оптимизма.

· Институт Экономики и Технологии компании CNPC полагает, что спрос на нефть в Китае продолжит расти до 30-х годов текущего века и достигнет около 780 млн тонн в год на фоне роста потребления в сфере нефтехимического производства. Пик спроса на транспортное топливо будет достигнут к 2025 году на уровне около 390 млн тонн. В 30-х годах спрос на транспортное топливо будет снижаться за счёт распространения электромобилей, а нефтехимический оставаться стабильным.

По состоянию на 8:50 мск:

· WTI - $73,07 (-0,98%),

· Brent - $75,81 (+0,03%),

· Золото - $1810,3 (-0,08%),

· Медь - $9635,34 (-0,50%).