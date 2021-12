Комментарии «Фридом Финанс»: Омикрон-штамм рождественской активности не помеха Аналитики «Фридом Финанс»: Торги 23 декабря на основных американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,62%, до 4726 пунктов. Dow Jones прибавил 0,55%, а Nasdaq вырос на 0,85%. Почти все сектора сумели закрыться в плюсе. В лидерах роста оказались производители циклических потребительских товаров (+1,24%) и промышленные компании (+1,16%). Хуже рынка выглядели эмитенты из сектора недвижимости (-0,36%). · NIKOLA (NKLA: +18%) начала поставки электрических грузовиков. · Scientific Games (SGMS: +9%) объявила о приостановке переговоров по приобретению 19-процентной доли в SciPlay (SCPL: -12,8%): сторонам не удалось достигнуть консенсуса в вопросе о цене. · Quidel (QDEL: -17,4%) приобретает Ortho Clinical Diagnostics (OCDX: +6,9%). Объем сделки оценивается приблизительно в $6 млрд. В канун Рождества число новых случаев заражения коронавирусом превысило 197 тыс., а за последние две недели оно выросло на 65%. Тем не менее количество госпитализаций увеличилось всего на 10% и остается значительно ниже показателей предыдущих волн. Все больше данных свидетельствуют о том, что омикрон-штамм менее опасен по сравнению с предшественниками. Так, предварительное исследование в Великобритании указывает, что инфицированным этим вариантом госпитализация требуется на 50–70% реже по сравнению с пациентами, заразившимися более ранними штаммами. Однако медики предупреждают, что темпы инфицирования, уровень вакцинации в США (всего 62%) и нехватка персонала все же могут привести к переполнению больниц. Схожая динамика наблюдается и в Великобритании: количество госпитализаций в Лондоне выросло на 92% по сравнению с предыдущей неделей. Некоторые страны Европы ввели требования по социальной дистанции, однако они не составляют большинства. Несмотря на темпы роста заболеваемости, рождественские выходные прошли достаточно активно: количество путешественников, прошедших через контрольно-пропускные пункты аэропортов 24-25 декабря, почти вдвое превысило прошлогодний показатель. Однако некоторым гражданам пришлось корректировать свои планы, поскольку все больше пилотов и членов экипажа помещают в карантин: по данным FlightAware, авиакомпании США отменили почти 1000 рейсов в воскресенье и эта тенденция развивается. На фоне нехватки летного персонала авиаперевозчики попросили представителей Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) уменьшить время изоляции для вакцинированных инфицированных сотрудников с десяти до пяти дней после получения отрицательного результата теста. Ранее на прошлой неделе CDC уже рекомендовало сократить карантин до пяти дней для некоторых медиков, однако общественность требует, чтобы сроки изоляции были скорректированы для более широкого круга работников ввиду доступности лечения и экспресс-тестов на антигены. · Площадки Юго-Восточной Азии закрылись в минусе. Китайский CSI 300 упал на 0,04%, Nikkei 225 уменьшился на 0,37%. Гонконгская, австралийская и лондонская площадка не работают в связи с рождественскими праздниками. EuroStoxx 50 с открытия торгов понижается на 0,09%. · Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $75,7 за баррель. Золото торгуется по $1810,9 за тройскую унцию. По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4679–4773 пунктов. Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается. Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 66 пунктов на фоне рождественской активности потребителей. S&P 500 сменил направление движения, устремившись к верхней границе восходящего канала после преодоления сопротивления на уровне 50-дневной скользящей средней. Индикатор RSI несколько превысил уровень 50 пунктов, MACD не демонстрирует ярко выраженных сигналов, что свидетельствует о возможном развитии бокового движения. 28 декабря отчет за второй квартал 2022 финансового года (ФГ) представит Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) — крупнейший производитель и дистрибьютер куриных яиц на территории США. Согласно консенсус-прогнозу Factset, по итогам указанного периода выручка CALM вырастет на 11,8%, до $388 млн, а скорректированная EPS снизится на 24%, до $0,19. Одним из драйверов роста продаж стало расширение производства: в мае 2021-го компания завершила приобретение оставшихся 50% в капитале Red River Valley Egg Farm, LLC, которая содержит 1,7 млн кур-несушек. В октябре уходящего года компания объявила о стратегических инвестициях в предприятие MeadowCreek Foods, LLC, которое будет специализироваться главным образом на производстве яиц вкрутую. Однако за счет низкой рентабельности и активных инвестиций чистая прибыль компании за последние несколько лет существенно снизилась. Мы ожидаем нейтральную отчетность по итогам квартала. Читайте также: Рекордные за пандемию 2,2 тысячи человек выздоровели от коронавируса за сутки в Приангарье Роспотребнадзор: В Иркутской области запрещены новогодние корпоративы 29 декабря результаты за четвертый финансовый квартал опубликует FuelCell Energy, Inc. (FCEL) — производитель топливных элементов и решений «под ключ» на основе карбонатных солей и/или твердооксидных материалов, предназначенных для генерации электроэнергии с помощью природного газа и/или биотоплива. Кроме того, компания оказывает услуги по распределению электроэнергии с собственных электростанций. Одной из главных целей эмитента является снижение углеродного следа, поэтому FCEL фокусируется на оказании компаниям услуг по внедрению технологий улавливания и снижения выбросов. Согласно консенсус-прогнозу Factset, по итогам указанного периода выручка FCEL вырастет на 28,2%, до $21,8 млн, а скорректированная EPS останется на уровне прошлогоднего результата (минус $0,26). Компания наращивает мощности под собственным управлением: за последние 12 отчетных месяцев FCEL увеличила портфель на 30%, до 34 мВт. Однако выйти в прибыль у эмитента пока не получается: согласно консенсусу Factset, компания сможет продемонстрировать положительную EBITDA лишь по итогам 2023-го. В ноябре текущего года FCEL подписала соглашение о продлении на шесть месяцев сроков завершения пилотного проекта по снижению выбросов углекислого газа на заводе Exxon Mobil в Нидерландах, тогда как изначально планировалось завершить программу 31 октября 2021-го. Доля выручки, приходящаяся на ExxonMobil Research and Engineering Company (EMRE), по итогам 2020 ФГ и 3-го квартала 2021-го ФГ составила 32% и 23% соответственно. Хотя соглашение с данный контрагентом, скорее всего, обеспечит дополнительные денежные потоки, однако на капитализацию компании может оказать давление перенос сроков принятия законопроекта Build Back Better. info4

