ПСБ: В начале недели индекс МосБиржи уверенно укрепился

Егор Жильников, главный аналитик ПСБ

Ввиду открытия торгов на финансовых рынках большинства европейских стран и США, индекс МосБиржи (+0,9%) сумел подорожать, приблизившись к отметке 3750 пунктов. Поддержка отечественному рынку акций пришла от дорожающей нефти Brent, которая вновь приблизилась к отметке 77 долл./барр.

Ключевым драйвером роста индекса МосБиржи стал нефтегазовый сектор. Неплохой рост продемонстрировали бумаги Газпрома (+1,2%) и НОВАТЭКа (+2,9%), подкрепляемые, в том числе, хоть и откатившимися, но дорогими ценами на газ. Большинство бумаг нефтяников также завершили день в плюсе, поддерживаемые ростом цен на нефть. Исключением стали акции Газпром нефти (-6,5%), на фоне дивидендной отсечки компании, а также оа Сургутнефтегаза из-за крепких позиций национальной валюты (пара доллар-рубль торгуется у значений закрытия прошлой недели – 73,5 руб.).

Уверенно смотрелся сектор горной добычи и металлургии. Акции Норникеля (+2,5%) пытаются выйти из долгосрочного понижательного тренда и приблизиться к своей локальной вершине 23000 руб. Другие бумаги компаний цветной металлургии выглядели чуть слабее, однако также завершают день ростом, отыгрывая сырьевые котировки. Дорожают вторую неделю подряд акции Северстали (+0,6%) – девятидневная скользящая средняя пересекла 26-ти дневную, что открывает горизонт к отметке 1650 руб./акц. Заметно растут бумаги ММК (+2,0%) перед скорыми дивидендами в январе 2022 года (2,66 руб./акц.), НЛМК () следует за своими конкурентами. Акции угледобытчиков (Распадская: +1,5%; Мечел: +2,6%) отыгрывают недавний рост цен на коксующийся уголь в Китае. Отметим, что Распадская активно приближается к своим историческим максимумам. Тем не менее, на фоне общего позитива сохранились распродажи у золотодобытчиков (Полиметалл: -0,4%; Petropavlovsk: -3,2%). Заметим, что безыдейные акции Petropavlovsk сегодня обновили исторический минимум.

Продолжает свое стремление к высотам сектор химпрома (Фосагро: +1,8%; Акрон: +1,5%) подталкиваемый дорогими ценами на газ.

На фоне благоприятного внешнего фон слегка окреп финансовый сектор, который в целом остается в боковике. Так, подорожали бумаги Сбера (+0,45), ВТБ (+1,8%), МосБиржи(+1,3%).

Из «идейных» бумаг выделим акции Аэрофлота (+0,1%), которые продемонстрировали вполне неплохие операционные результаты, а также бумаги Магнита (+1,3%), пытающиеся развить отскок от сентябрьских минимумов.

Мы полагаем, что в завтра на отечественном фондовом рынке сохранится аппетит инвесторов к риску, что позволяет рассчитывать на продолжение роста индекса МосБиржи от декабрьских минимумов, с выходом выше 3800 пунктов. Отметим, что Рождественские празднике в ряде европейских стран сохраняется, что может отразиться на сниженных объемах торгов.

*данные по состоянию на 18:45 по московскому времени

ПАО "Промсвязьбанк"