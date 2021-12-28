«Фридом Финанс»: В центре внимания – отчетность ВТБ

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 11:30 мск 27 декабря индекс Мосбиржи прибавил 0,52%. РТС вырос на 1,08% при поддержке благоприятной внешней конъюнктуры и подорожавшей нефти. Оборот на текущей сессии ниже среднего за последний месяц примерно на 30%. Биржи АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. Рынки Гонконга и Австралии закрыты, фьючерсы на американские фондовые индексы в небольшом плюсе.

Нефтяные котировки движутся разнонаправленно на фоне ослабления опасений, связанных с распространением омикрон-штамма COVID-19. Публикации значимой макростатистики не запланировано

На российском фондовом рынке в лидерах роста ВТБ (+1,70%) и Магнит (+1,36%). Аутсайдерами стали бумаги Petropavlovsk (-1,01%) и Fix Price Group (-0,61% ).



Капитализация ВТБ растет на фоне публикации сильной отчетности по МСФО за ноябрь и 11 месяцев 2021 года. Чистая прибыль за ноябрь составила 28,9 млрд руб., из которых 26,8 млрд составил доход от продажи акций Магнита. За 11 месяцев 2021 года группа заработала рекордные 308,8 млрд руб., досрочно выйдя на чистую прибыль выше 300 млрд. Рентабельность капитала ВТБ составила 17,2%.

Котировки Petropavlovsk продолжают снижаться на новости о продажи доли в инвестиционной компании Stoken Board AG за $10 млн. Перед этой сделкой с Petropavlovsk сняли гарантии по кредитам IRC перед Газпромбанком. Продажа пакета Stocken была предварительно согласована в марте 2020 года. Южуралзолото, как крупнейший акционер Petropavlovsk, выступило против сделки, заявив, что она не отвечает интересам компании.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3735–3745 пунктов. Прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,14–73,00 и 82,90–82,80 соответственно.