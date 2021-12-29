«Открытие»: Российские акции пользуются смягчением геополитических рисков

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российские акции пользуются смягчением геополитических рисков

· Российский рынок торговался в плюсе в первой половине дня. Активность участников достаточно низкая, так как далеко не все европейские площадки работают в понедельник. Внешний фон нельзя назвать безусловно оптимистичным, так как нефть торгуется в минусе, да и цены на газ продолжают снижаться на ожиданиях прибытия СПГ танкеров. Впрочем, можно говорить о позитивных сигналах в сфере геополитики. Глава НАТО Йенс Столтенберг предложил провести встречу в формате Россия – НАТО уже 12 января для обсуждения накопившихся противоречий.

· По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи - 3726,24 п. (+0,64%), а индекс РТС - 1596,17 п. (+0,76%).

· В лидерах секторы химии и нефтехимии (+1,6%), а также транспортный (+0,8%).

· Финансовый отраслевой индекс повышается более чем на 0,5% благодаря бумагам ВТБ. Согласно заявлению финансового директора ВТБ Дмитрия Пьянова, за 11 месяцев текущего года банк заработал уже 308,8 млрд рублей, перекрыв план по выходу на прибыль в размере 300 млрд рублей в 2021 году. В ноябре прибыль была в значительной степени сформирована за счёт продаж акций «Магнита» на 26,8 млрд рублей. В целом, в ноябре прибыль составила 28,9 млрд рублей.

Повышенный спрос на ликвидность укрепляет рубль

· Рубль в начале торгов резко укрепился против доллара до 73,08 и евро до 82,80. Однако затем растерял свои достижения и показывал лишь незначительное усиление своих позиций.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5590 рублей.

· Ставки MosPrime повысились до 8,48% на день, 8,73% на неделю и 9,05% на месяц. В целом, можно ожидать повышенный спрос на ликвидность перед длинными выходными, что оказывает повышательное влияние на ставки межбанковского кредитования.

· Доллар укреплял свои позиции на Forex. DXY повышался почти на 0,2%. Одновременно наблюдается ослабление валют риска. AUD и NZD теряли 0,15% и 0,3% против американского конкурента. В остальном, активность на валютном рынке также низкая.

По состоянию на 15:30 мск:

· DXY – 96,24 (+0,23%),

· EUR-USD - $1,131 (-0,11%),

· GBP-USD - $1,34 (+0,13%),

· USD-JPY – 114,73 (+0,33%),

· USD-RUB – 73,54 (-0,15%),

· EUR-RUB – 83,14 (-0,15%).

Власти в Европе не торопятся с карантинами, что радует рынок

· Европейский Stoxx 600 торговался в небольшом плюсе. Покупателей акций продолжает сдерживать неопределённость ситуации с распространением штамма Omicron. С одной стороны, он оказался менее опасным, чем предыдущие штаммы, но, с другой, потенциал его распространения значительно выше. Во Франции и Великобритании регистрируют более 100 тыс. случаев в день при весьма высоких уровнях вакцинации. Пока власти в Европе не торопятся с введением ограничительных мер, дабы не испортить праздники избирателям, но при дальнейшем ухудшении ситуации к этому могут вернуться уже в начале 2022 года.

· Акции Roche дорожали почти на 1%. В США одобрили скоростной тест Roche на коронавирус для использования в домашних условиях вплоть до возраста 14 лет. Также в Швейцарии одобрили к использованию при лечении коронавируса препарат Ronapreve, который компания разработала совместно с Regeneron.

По состоянию на 15:30 мск:

· DAX - 15779,72 п. (+0,15%),

· CAC 40 - 7096,71 п. (+0,14%).

Отмена авиарейсов в рождественские праздники негативно влияет на нефть

· Нефть усилила падение на европейском отрезке торгов. WTI теряла более 1% на фоне отмены тысяч рейсов в США в рождественские выходные. Всему виной быстрое распространение штамма COVID-19-Omicron, из-за которого даже возник дефицит экипажей. Впрочем, если текущая волна заболеваемости пройдёт без карантинных мер, то эффект влияния на спрос будет непродолжительным. Более того, некоторые специалисты рассматривают штамм в качестве природного варианта вакцины.

По состоянию на 15:30 мск:

· WTI - $72,81 (-1,33%),

· Brent - $75,71 (-0,11%),

· Золото - $1807,2 (-0,25%),

· Медь - $9661,79 (-0,23%).

Штамм Omicron не пугает американский рынок

· Фьючерсы на основные индексы США повышались от 0,15% в Dow Jones до 0,3% в NASDAQ. Таким образом, американский рынок может показать рост после рождественских праздников. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снижалась на 1 базисный пункт до 1,484%.

· Основным поводом для оптимизма остаются доклинические исследования штамма Omicron, который в подавляющем большинстве случаев проявляется в виде лёгких симптомов.

· Однако рождественские проблемы авиатранспорта не прошли даром. Акции American Airlines и Delta Airlines теряли более 2% на утренних торгах.

· Вместо полётов американские потребители сосредоточились на покупках. Согласно отчёту Mastercard Spending Pulse, праздничные продажи выросли на 8,5% в годовом выражении.

· В целом, ожидается низкая активность на американском рынке, хотя это не помешает индексу S&P 500 обновить исторический максимум.