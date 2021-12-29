ПСБ: Индекса МосБиржи попытается вернуться в среднесрочный повышательный тренд в середине недели

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Мировые рынки начали предновогоднюю неделю повышением. Индекс развивающихся рынков MSCI EM прибавил лишь символические 0,1% (сдержал его динамику утренний откат китайского рынка), а вот развитые рынки после «длинных» рождественских выходных показали достаточно уверенный рост (MSCI World: +1,0%), ведомые американским S&P500 (+1,4%), обновившим исторические максимумы. Все ключевые сектора в США выросли, заметно лучше смотрелись IT, а также нефтегазовый сектор, поддержанный ралли на рынке нефти (котировки Brent взлетели к отметке 79 долл./барр.). Поддержку настроениям оказали данные Mastercard о росте предрождественских продаж на 8,5% г/г, указывающей на хорошее состояние потребительской активности. Отметим, что под некоторым давлением оказались, пожалуй, лишь отдельные представители hi-tech (Amazon) и бумаги авиакомпании, - последние ввиду сообщений о массовой отмене авиарейсов в выходные из-за роста заболеваемости омикроном, что, впрочем, смотрится скорее, локальным негативом.

По состоянию на утро вторника на мировых рынках позитивные настроения сохраняются. Хотя фьючерсы на ведущие индексы США и Европы чуть «минусуют», что выглядит вполне естественным после вчерашнего роста, ключевые азиатские индексы повышаются. Растут и цены на нефть и промышленные металлы, отыгрывая уверенность инвесторов в устойчивости мировой экономики. Мы полагаем, что умеренно позитивный настрой на глобальных рынках будет преобладать в течение дня.

Вчера индекс МосБиржи (+1,0%) вырос на фоне улучшения внешнего фона и уверенно дорожающей нефти. Ключевой вклад в рост российского рынка внес нефтегазовый сектор (НОВАТЭК: +2,7%; ЛУКОЙЛ: +1,3%; Роснефть: +1,7%; Татнефть: +1,7%; Сургутнефтегаз: +1,1%; Газпром: +1,5%). "Против" рынка двигались акции Газпром нефти (-6,4%), начавшие торговаться без учета промежуточных дивидендов. Уверенно смотрелось большинство "фишек" сегмента горной добычи и металлургии (Северсталь: +0,7%; НЛМК: +1,0%; ММК: +2,4%; РУСАЛ: +2,4%; АЛРОСА: +1,1%), где мы в первую очередь выделяем бумаги Норникеля (+3,2%), вышедшие из понижательного тренда, длившегося с мая текущего года, что открывает пространство для движения к району 200-дневной средней (24000-24500 руб.). Выделим также уверенный рост акций химпрома (Акрон: +1,4%; ФосАгро: +2,6%), Магнита (+1,3%) и позитивную динамику бумаг застройщиков (ЛСР: +0,9%; ПИК: +2,7%). Финансовый сектор (Сбер: +0,6%; TCS Group: +0,4%; ВТБ: +1,4%; МосБиржа: +1,5%) подрос, поддавшись общему позитиву на рынке. Бумаги Аэрофлота (+0,2%) также промедонстрировали лишь небольшое повышение, несмотря на публикацию неплохих операционных результатов за ноябрь, из-за давлением на котировки зарубежных аналогов. Рассчитываем, что индекс МосБиржи сегодня продолжит рост и постарается вернуться в среднесрочный повышательный тренд, закрепление в котором сформирует условия для дальнейшего развития фазы восстановления, с целью выхода в район 200-дневной средней (3850 пунктов).

ПАО "Промсвязьбанк"