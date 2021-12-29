«Открытие»: Российский рынок воспользовался улучшением настроений на внешних рынках

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Рынки успокаиваются по поводу штамма Omicron

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть в небольшом плюсе, но сталь в Китае дешевеет.

Индекс доллара незначительно снижается, а AUD укрепляется на 0,1%. Впрочем, всю текущую неделю активность на рынках будет невысокой, что также может снизить волатильность.

Индекс МосБиржи способен продолжить рост с целью закрепления выше 3750 пунктов. Целью для рубля является укрепление в диапазон 73,0-73,5 за доллар.

Днём существенных отчётов нет, а вечером в США выйдет статистика по ценам на жильё. Далее индекс доверия потребителей от Conference Board в декабре. В России бумаги «Магнит» торгуются последний день с дивидендами 294,37 руб на акцию.

Российский рынок воспользовался улучшением настроений на внешних рынках

Российские акции показали рост по итогам основной сессии. К закрытию торгов внешняя ситуация заметно улучшилась благодаря развороту в котировках нефти. Основой для оптимизма служат данные по штамму COVID-19-Omicron. Данный штамм распространяется значительно быстрее своих предшественников, но одновременно заболевание протекает в подавляющем большинстве случаев в лёгкой форме. Соответственно, риски возвращения строгих карантинных мер снижаются. Более того, волна заболеваемости в ЮАР, где и был обнаружен данный штамм, как быстро пришла, так и весьма быстро пошла на спад.

По итогам основной сессии 27 декабря индекс МосБиржи - 3740,63 п. (+1,02%), а индекс РТС - 1602,91 п. (+1,18%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 49,142 млрд рублей.

Все отраслевые индексы показали рост. Лидерами были секторы химии и нефтехимии (+1,79%), а также строительных компаний (+1,69%). Сектор строительных компаний всё ещё теряет 8,1% с начала месяца, поэтому можно говорить о технической коррекции.

Наиболее весомый вклад в рост рынка внёс сектор нефти и газа, где лидировали бумаги «НОВАТЭК», «Татнефть» и «Роснефть». Динамика котировок нефти указывает на достаточно высокую уверенность рынка по дальнейшему восстановлению спроса. Многие специалисты рассматривают штамм Omicron в качестве природной вакцины от коронавируса, которая может положить конец пандемии.

Рубль укреплял свои позиции. В этом ему помогала нефть и ожидания возвращения нерезидентов на рынок ОФЗ. Если инфляция начнёт замедляться, то у рубля появятся шансы на укрепление уже в I полугодии.

В ноябре, когда росли ожидания существенного повышения ставки ЦБ РФ, доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась на 0,7-процентного пункта до 20,5%, или 3,222 трлн рублей по номиналу по сравнению с 3,328 трлн рублей по номиналу на 1 ноября.

По состоянию на 23:50 мск:

USD-RUB - 73,43 (-0,3%),

EUR-RUB - 83,17 (-0,12%).

S&P 500 записал 69-ый рекорд в текущем году

Индексы США заметно выросли, а S&P 500 записал на свой счёт 69-ый рекорд в текущем году. Оптимизм инвесторов строится на предположении, что штамм Omicron не приведёт к каким-либо ограничениям, способным повлиять на экономику. Более того, в подавляющем большинстве случаев болезнь протекает в лёгкой форме. Впрочем, даже лёгкая форма приводит к перебоям в авиасообщении. На этом фоне акции American Airlines упали на 0,49%, а Delta Air Lines на 0,76%.

Впрочем, американский потребитель время не теряет. Согласно отчёту Mastercard Spending Pulse, продажи в праздничные дни выросли на 8,5% по сравнению с прошлым годом. Однако это также может говорить о высоких инфляционных ожиданиях, что побуждает не откладывать важные покупки на будущее.

Бумаги Tesla Inc. (+2,52%) продолжают бурный рост, поднявшись почти на 24% за четыре торговые сессии. На прошлой неделе глава компании Илон Маск заявил о завершении продажи 10% акций.

Среди лидеров рынка были бумаги производителей микрочипов. Акции AMD и Nvidia подорожали на 5,6% и 4,4% соответственно.

Сектор энергетики вырвался в лидеры дня благодаря бурному росту котировок нефти. Акции Chevron Corp. подорожали на 2,04%, а Exxon Mobil на 1,41%.

Все 11 секторов S&P 500 показали рост. Лидерами стали энергетика (+2,24%), технологии (+2,18%) и недвижимость (+2,04%).

По итогам торгов:

DJIA - 36302,38 п. (+0,98%),

S&P 500 - 4791,19 п. (+1,38%),

NASDAQ - 15871,26 п. (+1,39%).

Власти КНР вновь указывают, что жильё для проживания, а не спекуляций

Азиатские рынки преимущественно повышались, реагируя на оптимизм Wall Street. Рынки Австралии и Новой Зеландии остаются закрытыми в связи с рождественскими праздниками.

Японские акции дорожали. Кроме позитивного американского импульса, рынок получил весьма сильную статистику по промышленному производству, которое выросло за ноябрь на 7,2% при ожиданиях 4,8%. Впрочем, статистика по безработице показала её рост до 2,8% в ноябре, хотя экономисты не ждали роста данного показателя. Продавец одежды Shimamura отчитался о росте прибыли на 25% за девять месяцев, что привело к росту акций розничной сети на 4,6%. Естественно, что японские представители полупроводниковой индустрии также показали рост вслед за американскими коллегами. Бумаги Tokyo Electron подорожали почти на 1,8%, как и акции производителя роботов Fanuc.

Китайский рынок торговался в плюсе, но с меньшим оптимизмом, чем в Японии. Всему виной рост заболеваемости коронавирусом и традиционная нулевая терпимость китайских властей к инфекции, что приводит к экономическим и социальным ограничениям. В частности, карантинные меры приняты в городе Сиань, охватывая до 14 млн человек. Народный Банк Китая выступил с заявлением о продолжении гибкой денежной политики в следующем году, а также продолжит надзор над платежными и платформенными компаниями. Плюс к этому реализует систему управления для финансирования сферы недвижимости. Регулятор вновь акцентировал внимание на том, что жильё предназначено для проживания, а не для спекуляций. Глава Минфина намекнул на возможные фискальные меры по стимулированию экономики. Под давлением были секторы энергетики, коммунальных услуг и инжиниринговые компании. Рост, напротив, наблюдался в бумагах производителей цветных металлов и электромобилей. В Гонконге рост более 6% показали бумаги China Evergrande на фоне мер властей по снижению стоимости обслуживания долга. Компания также объявила о возобновлении строительных работ на ряде проектов.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 29011,07 п. (+1,17%),

Hang Seng - 23232,17 п. (+0,04%),

Shanghai Composite - 3616,63 п. (+0,02%).

Спрос на нефть продолжит восстанавливаться, если не будет повсеместных карантинов

Нефть торговалась в плюсе на фоне снижения рисков ограничительных мер. В частности, министр здравоохранения Великобритании Саджид Явид заявил, что в стране не планируется вводить карантинные меры до конца текущего года. Похоже, что лишь в Китае прибегают к ограничительной политике в ответ на рост заболеваемости COVID-19-Omicron. В Европе предпочитают воздерживаться от подобных мер.

Также на повестке дня следующее заседание ОПЕК+, которое состоится на следующей неделе. Вероятно, что участники соглашения продолжат реализовывать план постепенного повышения производства, так как новая волна заболеваемости не сопровождается ограничениями на мобильность.

По состоянию на 8:55 мск: