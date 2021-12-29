«Открытие»: Российский рынок воспользовался улучшением настроений на внешних рынках

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям
Рынки успокаиваются по поводу штамма Omicron
Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть в небольшом плюсе, но сталь в Китае дешевеет.
Индекс доллара незначительно снижается, а AUD укрепляется на 0,1%. Впрочем, всю текущую неделю активность на рынках будет невысокой, что также может снизить волатильность.
Индекс МосБиржи способен продолжить рост с целью закрепления выше 3750 пунктов. Целью для рубля является укрепление в диапазон 73,0-73,5 за доллар.
Днём существенных отчётов нет, а вечером в США выйдет статистика по ценам на жильё. Далее индекс доверия потребителей от Conference Board в декабре. В России бумаги «Магнит» торгуются последний день с дивидендами 294,37 руб на акцию.
Российский рынок воспользовался улучшением настроений на внешних рынках
Российские акции показали рост по итогам основной сессии. К закрытию торгов внешняя ситуация заметно улучшилась благодаря развороту в котировках нефти. Основой для оптимизма служат данные по штамму COVID-19-Omicron. Данный штамм распространяется значительно быстрее своих предшественников, но одновременно заболевание протекает в подавляющем большинстве случаев в лёгкой форме. Соответственно, риски возвращения строгих карантинных мер снижаются. Более того, волна заболеваемости в ЮАР, где и был обнаружен данный штамм, как быстро пришла, так и весьма быстро пошла на спад.
По итогам основной сессии 27 декабря индекс МосБиржи - 3740,63 п. (+1,02%), а индекс РТС - 1602,91 п. (+1,18%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 49,142 млрд рублей.
Все отраслевые индексы показали рост. Лидерами были секторы химии и нефтехимии (+1,79%), а также строительных компаний (+1,69%). Сектор строительных компаний всё ещё теряет 8,1% с начала месяца, поэтому можно говорить о технической коррекции.
Наиболее весомый вклад в рост рынка внёс сектор нефти и газа, где лидировали бумаги «НОВАТЭК», «Татнефть» и «Роснефть». Динамика котировок нефти указывает на достаточно высокую уверенность рынка по дальнейшему восстановлению спроса. Многие специалисты рассматривают штамм Omicron в качестве природной вакцины от коронавируса, которая может положить конец пандемии.
Рубль укреплял свои позиции. В этом ему помогала нефть и ожидания возвращения нерезидентов на рынок ОФЗ. Если инфляция начнёт замедляться, то у рубля появятся шансы на укрепление уже в I полугодии.
В ноябре, когда росли ожидания существенного повышения ставки ЦБ РФ, доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась на 0,7-процентного пункта до 20,5%, или 3,222 трлн рублей по номиналу по сравнению с 3,328 трлн рублей по номиналу на 1 ноября.
По состоянию на 23:50 мск:
- USD-RUB - 73,43 (-0,3%),
- EUR-RUB - 83,17 (-0,12%).
S&P 500 записал 69-ый рекорд в текущем году
Индексы США заметно выросли, а S&P 500 записал на свой счёт 69-ый рекорд в текущем году. Оптимизм инвесторов строится на предположении, что штамм Omicron не приведёт к каким-либо ограничениям, способным повлиять на экономику. Более того, в подавляющем большинстве случаев болезнь протекает в лёгкой форме. Впрочем, даже лёгкая форма приводит к перебоям в авиасообщении. На этом фоне акции American Airlines упали на 0,49%, а Delta Air Lines на 0,76%.
Впрочем, американский потребитель время не теряет. Согласно отчёту Mastercard Spending Pulse, продажи в праздничные дни выросли на 8,5% по сравнению с прошлым годом. Однако это также может говорить о высоких инфляционных ожиданиях, что побуждает не откладывать важные покупки на будущее.
Бумаги Tesla Inc. (+2,52%) продолжают бурный рост, поднявшись почти на 24% за четыре торговые сессии. На прошлой неделе глава компании Илон Маск заявил о завершении продажи 10% акций.
Среди лидеров рынка были бумаги производителей микрочипов. Акции AMD и Nvidia подорожали на 5,6% и 4,4% соответственно.
Сектор энергетики вырвался в лидеры дня благодаря бурному росту котировок нефти. Акции Chevron Corp. подорожали на 2,04%, а Exxon Mobil на 1,41%.
Все 11 секторов S&P 500 показали рост. Лидерами стали энергетика (+2,24%), технологии (+2,18%) и недвижимость (+2,04%).
По итогам торгов:
- DJIA - 36302,38 п. (+0,98%),
- S&P 500 - 4791,19 п. (+1,38%),
- NASDAQ - 15871,26 п. (+1,39%).
Власти КНР вновь указывают, что жильё для проживания, а не спекуляций
Азиатские рынки преимущественно повышались, реагируя на оптимизм Wall Street. Рынки Австралии и Новой Зеландии остаются закрытыми в связи с рождественскими праздниками.
Японские акции дорожали. Кроме позитивного американского импульса, рынок получил весьма сильную статистику по промышленному производству, которое выросло за ноябрь на 7,2% при ожиданиях 4,8%. Впрочем, статистика по безработице показала её рост до 2,8% в ноябре, хотя экономисты не ждали роста данного показателя. Продавец одежды Shimamura отчитался о росте прибыли на 25% за девять месяцев, что привело к росту акций розничной сети на 4,6%. Естественно, что японские представители полупроводниковой индустрии также показали рост вслед за американскими коллегами. Бумаги Tokyo Electron подорожали почти на 1,8%, как и акции производителя роботов Fanuc.
Китайский рынок торговался в плюсе, но с меньшим оптимизмом, чем в Японии. Всему виной рост заболеваемости коронавирусом и традиционная нулевая терпимость китайских властей к инфекции, что приводит к экономическим и социальным ограничениям. В частности, карантинные меры приняты в городе Сиань, охватывая до 14 млн человек. Народный Банк Китая выступил с заявлением о продолжении гибкой денежной политики в следующем году, а также продолжит надзор над платежными и платформенными компаниями. Плюс к этому реализует систему управления для финансирования сферы недвижимости. Регулятор вновь акцентировал внимание на том, что жильё предназначено для проживания, а не для спекуляций. Глава Минфина намекнул на возможные фискальные меры по стимулированию экономики. Под давлением были секторы энергетики, коммунальных услуг и инжиниринговые компании. Рост, напротив, наблюдался в бумагах производителей цветных металлов и электромобилей. В Гонконге рост более 6% показали бумаги China Evergrande на фоне мер властей по снижению стоимости обслуживания долга. Компания также объявила о возобновлении строительных работ на ряде проектов.
По состоянию на 8:35 мск:
- NIKKEI 225 - 29011,07 п. (+1,17%),
- Hang Seng - 23232,17 п. (+0,04%),
- Shanghai Composite - 3616,63 п. (+0,02%).
Спрос на нефть продолжит восстанавливаться, если не будет повсеместных карантинов
Нефть торговалась в плюсе на фоне снижения рисков ограничительных мер. В частности, министр здравоохранения Великобритании Саджид Явид заявил, что в стране не планируется вводить карантинные меры до конца текущего года. Похоже, что лишь в Китае прибегают к ограничительной политике в ответ на рост заболеваемости COVID-19-Omicron. В Европе предпочитают воздерживаться от подобных мер.
Также на повестке дня следующее заседание ОПЕК+, которое состоится на следующей неделе. Вероятно, что участники соглашения продолжат реализовывать план постепенного повышения производства, так как новая волна заболеваемости не сопровождается ограничениями на мобильность.
По состоянию на 8:55 мск:
- WTI - $75,91 (+0,45%),
- Brent - $78,48 (+0,33%),
- Золото - $1813,9 (+0,28%),
- Медь - $9799,58 (-0,60%).