ПСБ: Рынок ОФЗ начал неделю нейтрально

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник ОФЗ торговались вблизи ранее достигнутых уровней. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 8,46% (-1 б.п.), 1-летних выросла до 8,08% (+1 б.п.). Рост цены нефти Brent до 78,6 долларов за баррель (+3,2% за день) и укрепление рубля не смогли придать позитивный импульс рынку российских гособлигаций. Риски повышения ключевой ставки ЦБР в диапазон 9,0 – 9,5% годовых в первом квартале 2022 г. и ожидания ужесточения монетарной политики мировыми ЦБ в следующем году сдерживают спрос на ОФЗ.

Сегодня для рынка ОФЗ сохраняется позитивный внешний фон. Глобальные инвесторы снизили опасения негативного влияния омикрона на мировую экономику, сохраняется спрос на рисковые активы, нефть Brent торгуется выше вчерашнего закрытия. В то же время мы не видим потенциала для роста цен ОФЗ. В конце года крупным российским банкам выгоднее размещать свободную ликвидность на депозитах в ЦБР и на рынке МБК, а для нерезидентов сдерживающим фактором для покупки ОФЗ остаются геополитические риски.

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