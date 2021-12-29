«Фридом Финанс»: На российском рынке сохраняются позитивные настроения

Аналитики «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 11:20 мск 28 декабря растет на 0,49%, РТС прибавляет 0,52% при поддержке благоприятного внешнего фона и дорожающей нефти. Объем торгов акциями примерно на 10% выше среднего уровня за последний месяц. Фондовые площадки АТР торгуются в плюсе, рынок США накануне закрылся в зеленом секторе. В Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии биржи закрыты ввиду продолжающихся рождественских каникул.

Нефтяные котировки продолжают двигаться вверх ввиду снизившихся опасений по поводу омикрон-штамма COVID-19.

В 18:00 мск сегодня будет опубликован индекс доверия потребителей в США. Прогноз предполагает рост показателя с 109,5 пункта. Позитивная динамика индекса будет способствовать укреплению доллара.

На российском фондовом рынке в лидерах роста оказались Globaltrans Inv (+1,95%), Система (+1,90%). В числе аутсайдеров остаются бумаги Petropavlovsk (-1,80%), к которым присоединились акции Северстали (-0,79% ).

Котировки Petropavlovsk продолжают снижаться третий день подряд на новости о продаже доли в производителе железной руды IRC, которой предшествовало освобождение эмитента от гарантий по кредитам IRC перед Газпромбанком. На текущий момент акции золотодобытчика обновили исторический минимум от 16 августа 2021 года. На наш взгляд, их падение будет усиливаться в ближайшее время, пока котировки не достигнут 15 руб. за бумагу.

До конца текущей сессии наиболее вероятно продолжение позитивной динамики на отечественных фондовых площадках. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3785–3795 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,60–73,30 и 83,30–83,00 соответственно.