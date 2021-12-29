ПСБ: Согласно нашему базовому сценарию, в отсутствии шоков, индекс Мосбиржи в начале следующего года предпримет попытки роста к уровню 3900-4000 пунктов

Алексей Головинов, ведущий аналитик ПСБ

Сегодня индекс МосБиржи (+1,1%) показал положительную динамику, вернувшись в границы повышательного тренда благодаря сохраняющемуся позитивному внешнему фону. В авангарде роста российского рынка находились компании нефтегазового сектора (ЛУКОЙЛ: +1,6%; Роснефть: +2,7%; Газпром: +0,5%; НОВАТЭК: +1,2%) из-за цен на нефть, которые продолжают дорожать, вплотную приблизившись к отметке в 80 долл./барр., Отметим, что в то же время бумаги Транснефти (-1,7%) выглядели явно хуже рынка, завершив день в "красной зоне".

Уверенно смотрелся сектор горной добычи и металлургии. Выделим акции Норильского никеля (+0,6%), которые пытаются закрепиться выше понижательного канала. С технической точки зрения бумаги компании могут подрасти к локальным максимумам – 23 700 рублей при поддержке постепенного роста цен на палладий, которые с середины декабря прибавили 25%. Среди других компаний сектора можем выделить акции ММК (+1,1%), которые выросли больше, чем бумаги других сталелитейщиков (Северсталь: +0,1%; НЛМК: +0,2%) на фоне приближающихся дивидендных выплат 14 января, а также акции угольных компании (Мечел ао: +2,2%; Распадская: +0,5%), синхронно растущие с середины декабря без каких-либо значимых новостей. Бумаги Полюса (+0,3%) и Полиметалла (+0,6%) завершили день в плюсе благодаря росту цен на золото, которое постепенно движется к нашей цели к концу 2021г. – 1 840 долл./унц. Отметим, что акции Petropavlovsk (-2,5%) вновь двигаются против рынка, продолжая обновлять исторические минимумы.

Поддались общерыночному позитиву, но по-прежнему безыдейно выглядящие бумаги финансового сектора. «Префы» Сбера (+0,1%) и акции МосБиржи (+0,2%) показали символический рост, однако бумаги ВТБ показали более яркую динамику, подорожав более чем на процент.

Среди других акций можем выделить АФК Система (+5,2%), ставшие лидерами торгов, а также бумаги Магнита (-0,1%), которые показали отрицательную динамику, несмотря на то, что сегодня был последний день перед закрытие реестра акционеров для получения дивидендов.

В отсутствии шоков, согласно нашему базовому сценарию, в начале следующего года позитивный внешний фон сохранится из-за благоприятной ситуации на рынке энергоносителей и переоценки рисков по распространению «омикрон»-штамма. На этом фоне мы ожидаем, что в первой половине января индекс МосБиржы может предпринять попытки роста к нашему целевому диапазону 3900-4000 пунктов благодаря удорожанию акций российских компаний-экспортёров.

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