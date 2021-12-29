«Фридом Финанс»: Уверенная динамика нефтегазового сектора связана с укреплением нефтяных котировок

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги на российском фондовом рынке 28 декабря проходят в зеленой зоне: индекс Мосбиржи увеличился до 3788,07 пункта (+1,27%), РТС поднялся до 1619,83 пункта (+1,06%), индекс голубых фишек повысился до 247632,20 (+1,3%). Большинство секторов демонстрируют небольшой рост, лучше прочих выглядят нефтегазовые (+1,54%), металлургические (+1,00%) и энергетические компании (+0,45%).

В лидерах роста оказались ЮТэйр (8,09, +15,57%), Сургутнефтегаз (39,63, +2,81%), Роснефть (596,25, +2,45%) и ЛУКОЙЛ (6515, +1,84%). В небольшом минусе торгуются только акции Сбербанка (295,41, -0,09%), но они еще способны отыграть падение до конца торговой сессии.

Котировки нефти повысились с $71,80 21 декабря до $78,85 (цена за баррель марки Brent). Покупатели также демонстрируют заметный интерес к бумагам авиаперевозчика ЮТэйр, несмотря на отсутствие значимых информационных поводов. Хотим обратить внимание инвесторов в ретейл, что сегодня последний день, когда можно купить акции Магнита с дивидендом 294,37 руб. (соответствует дивдоходности 5,2%).

Несмотря на позитивную динамику нефтяных котировок, российский рубль сегодня немного теряет в стоимости, подешевев к доллару и евро на 0,37% и 0,32% соответственно, до 73,73 и 83,45. Это связано с тем, что в преддверии новогодних каникул иностранная валюта традиционно пользуется большим спросом. Кроме того, на поддержку от экспортеров в этом году рассчитывать уже не приходится.

Ожидаем, что индексы Мосбиржи и РТС до конца текущей сессии будут двигаться в диапазонах 3750–3850 и 1580–1640 пунктов соответственно. Не исключаем консолидацию нефтяных котировок к $78,1–79,1 или даже коррекцию в район $77$ за бочку марки Brent. Пары USD/RUB и EUR/RUB будут торговаться в коридорах 73,3–74,3 и 83,0–83,9.