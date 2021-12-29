ПСБ: Пара доллар-рубль может вернуться в 73-73,5 руб.

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

В ходе торгов во вторник, стоимость доллара поднималась к отметке 74 руб. на фоне новой волны новостей по омикрон-штамму

Торговая активность парой доллар-рубль вновь сокращалась, что отразилось на снижении волатильности по сравнению с предыдущим днем. Количество новых случаев COVID-19 установило рекорд, составив 1,44 млн., что привело к удорожанию доллара как к валютам развитых, так и развивающихся рынков. Другие безопасные активы, как золото, также на этом фоне сумели подорожать. Тем не менее, позиции рубля удерживали высокие цены на энергоносители (стоимость барреля нефти поднималась выше 79 долларов, впервые с ноября), что позволило национальной валюте выглядеть не сильно хуже других ключевых валют ЕМ.

На утро четверга третий день подряд формируется неоднозначный внешний фон. Нефть Brent торгуется в плюсе, однако ниже 79 долл./барр., фьючерсы на индексы фондовых рынков демонстрирую разнонаправленную динамику: азиатские рынки находятся под давлением, когда американские вновь пытаются развить рост.

Сегодня ожидаем, что рубль попробует сбросить свою локальную «перепроданность», вернув пару доллар-рубль в диапазон 73-73,5 руб. Сдержать укрепление национальной валюты может очередной виток нервозности на рынках, связанный с омикрон-штаммом.

ПАО "Промсвязьбанк"