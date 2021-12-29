«Фридом Финанс»: Предновогоднее ралли отменяется

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Лидерами роста среди наиболее ликвидных акций и ETF стали бумаги Qiwi plc (+3,76%). В аутсайдерах оказались акции М.видео (-3,22%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 73,5.

Ситуация на рынке стабильна. Продолжают заметно падать акции компаний потребительского сектора, в частности X5 Group (-1,03%), Ленты (-0,95%), Ozon (-0,50%), O’Key (-2,99%), М.видео (-3,22%). Они находятся на многомесячных минимумах. Исключением стали только бумаги Магнита (+0,03%) и Fix Price (-0,14%). Мы по-прежнему полагаем, что коррекция в бумагах ретейлеров не связана с фундаментальными причинами, а объясняется сокращением позиций крупными фондами из-за падения котировок этих бумаг. Таким образом формируется своеобразный порочный круг: чем ниже падают акции, тем больше в них сокращают позиции, в итоге бумаги снижаются еще сильнее. Однако важно отметить, что большинство ретейлеров продемонстрировали хорошие результаты продаж за третий квартал. Хотя наши модели достаточно консервативны, но они предполагают рост выручки в этом сегменте не менее чем на 70% за пять лет при сохранении как минимум текущих уровней рентабельности. Дивидендная доходность акций М.видео на будущий год (с учетом уже состоявшихся выплат) превысит 12%, при этом через пять лет объем дивиденда может вырасти почти втрое. Мы полагаем, что бумаги ретейла скоро ждет разворот и в будущем году эти акции окажутся среди лидеров роста.

Ожидаем смешанную динамику. Предновогоднее ралли отменяется. Прогноз по паре USD/RUB: 73-74. Ориентир по индексу Московской биржи: отскок в диапазон 3750–3800 пунктов.