«Открытие»: Внешний позитив продолжил играть в пользу российских акций

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

На рынках прослеживаются признаки фиксации прибыли

· Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. В основном негатив предлагают азиатские индексы. Волатильность в валютах и сырьевых контрактах незначительная.

· Индекс МосБиржи может начать день со снижения в пределах 0,5%. Рубль, напротив, будет склонен к стабилизации. Перспективы геополитической разрядки могут поддержать курс рубля.

· Днём важной статистики не будет, если не говорить о российских данных. В США выйдет баланс внешней торговли. Индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости за ноябрь. Минэнерго США опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов. В России опубликуют индекс производственной активности, а вечером выйдет предварительная оценка инфляции за декабрь. Плюс к этому опубликуют статистику роста реальных зарплат за октябрь, торгового оборота за ноябрь и безработицы также за ноябрь.

Внешний позитив продолжил играть в пользу российских акций

Российские индексы заметно повысились по итогам торгового дня. Нефть Brent поднялась выше $79 и даже пыталась тестировать уровень $80 за баррель, чем поддерживала покупательскую активность в секторе нефти и газа. Кроме того, вновь появилась информация, которая снижает геополитические риски. Уже 10 января РФ и США могут провести переговоры по вопросам безопасности и контроля над вооружениями.

· Российские индексы заметно повысились по итогам торгового дня. Нефть Brent поднялась выше $79 и даже пыталась тестировать уровень $80 за баррель, чем поддерживала покупательскую активность в секторе нефти и газа. Кроме того, вновь появилась информация, которая снижает геополитические риски. Уже 10 января РФ и США могут провести переговоры по вопросам безопасности и контроля над вооружениями.

· По итогам основной сессии 28 декабря индекс МосБиржи - 3777,56 п. (+0,99%), а индекс РТС - 1611,75 п. (+0,55%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 64,031 млрд рублей.

· 10 отраслевых индексов выросли и 1 снизился. Аутсайдером стал сектор потребления на фоне слабости бумаг торговых сетей, включая «М.Видео», «О'КЕЙ» и «Ленты». Сезон активных продаж подходит к концу и следующие зимние месяцы уже не будут столь позитивны в смысле потребления.

· Наиболее значимый вклад в рост индексов внесли бумаги сектора нефти и газа, где лидировали акции «Роснефти». Впрочем, вся пятерка лидеров сектора состояла из акций нефтяников. Brent поднималась почти до $80 на фоне снижения страха инвесторов перед штаммом COVID-19-Omicron, который распространяется быстрее своих предшественников, но оказался менее опасным. Поэтому развитые экономики могут избежать строгих ограничительных мер мобильности граждан.

· Рубль начинал день вполне уверенно, но к вечеру показал существенное ослабление. Главным фактором столь негативной динамики стало завершение налогового периода. Плюс к этому Минфин уже не будет проводить аукционы ОФЗ. В конце года также повышается активность по выводу капитала нерезидентами под создание благоприятной инвестиционной отчётности.

По состоянию на 23:50 мск:

· USD-RUB – 73,71 (+0,39%),

· EUR-RUB – 83,34 – (+0,2%).

Цены на жильё в США замедляют рост третий месяц подряд

· Торги в США завершились разнонаправленным закрытием индексов. Dow Jones продолжил полосу роста пятую сессию подряд, а вот S&P 500 и NASDAQ оказались в минусе. Рынком продолжает управлять штамм COVID-19-Omicron. В начале недели инвесторы реагировали на новости о доклинических исследованиях, которые показали более высокую скорость распространения, но меньшую опасность нового штамма, чем у предшественников. Тем не менее, даже лёгкие симптомы приводят к проблемам в управлении авиатрафиком трафиком. Apple (-0,58%) объявила о закрытии 11 своих магазинов в Нью-Йорке для защиты здоровья сотрудников. Тем не менее, штамм Omicron всё чаще называют природной вакциной, поскольку переболевшие получают иммунитет от более опасных штаммов предшественников.

· Порадовал индекс цен на жильё в 20 крупнейших городских образованиях США от S&P/CS. Рост цен замедлился в октябре до 18,4% с 19,1% в сентябре. То есть уже третий месяц подряд рост цен на жильё замедляется.

· Среди лидеров дня произошла перестановка. В понедельник активно дорожали Nvidia и Applied Materials, но на торгах во вторник их бумаги просели на 2,01% и 1,89%. Акции Boeing, напротив, дорожали на 1,46% после заминки днём ранее. Также позитивную динамику показали акции авиакомпаний.

· 4 отраслевых индексов снизились и 7 выросли. Наиболее сильные потери были в технологиях (-0,59%), а вот самый сильный рост показали коммунальные услуги (+0,93%).

По итогам торгов:

· DJIA - 36398,21 п. (+0,26%),

· S&P 500 - 4786,35 п. (-0,10%),

· NASDAQ - 15781,72 п. (-0,56%).

Торги в Азии повторяют динамику рынка США

· Неуверенность американских инвесторов передалась коллегам в Азии, хотя прямых поводов для пессимизма нет. Тем не менее, общей тенденцией на региональных площадках стало снижение акций производителей микросхем.

· Китайские индексы заметно снижались. Существенные потери были в секторе товаров широкого потребления. Впрочем, самые большие потери этого сектора принесли бумаги производителей алкоголя, чей индекс терял более 4%. Суб-индексы производителей полупроводников и электроники теряли около 1,8%. Как и на рынке США, дорожали акции секторов туризма и транспорта на 0,8% и 1,6%. В Гонконге распродавали акции технологичных компаний и здравоохранения.

· Японские акции также отражали динамику секторов американского рынка. Под давлением были представители полупроводниковой индустрии. Акции Trend Micro теряли почти 4%, а Tokyo Electron около 1,7%. Торговая сеть J.Front Retailing заявила о резком росте трафика покупателей после того, как в сентябре были сняты ограничения пандемии. Инвесторы позитивно отреагировали на заявления менеджмента.

По состоянию на 8:35 мск:

· NIKKEI 225 - 28877,83 п. (-0,66%),

· Hang Seng - 23075,57 п. (-0,88%),

· Shanghai Composite - 3600,05 п. (-0,83%).

Нефть торговалась в плюсе на фоне снижения запасов в США пятую неделю подряд.

· Согласно данным API, на неделе до 24 декабря сократились на 3,09 млн бар. Запасы бензина упали на 319 тыс. бар., а дистиллятов на 716 тыс. бар. В целом, статистика совпала с ожиданиями. Опрос Reuters предполагал схожее падение запасов нефти, но меньше сокращение запасов дистиллятов.

По состоянию на 8:55 мск:

· WTI - $75,99 (+0,01%),

· Brent - $78,75 (+0,10%),

· Золото - $1807,1 (-0,21%),

· Медь - $9725,73 (-0,48%).