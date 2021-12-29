ПСБ: Цены рублевых облигаций стабилизировались

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

ОФЗ вчера завершили торги с небольшими изменениями. Доходность коротких ОФЗ выросла на 2-6 б.п., длинных снизилась на 1-2 б.п. Интерес к длинным ОФЗ вчера поддержал рост цен на нефть и сохранение спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов. При этом цены коротких ОФЗ снижались по мере исчерпания действия фактора реинвестирования средств от погашения ОФЗ 25083 на 350 млрд руб.

Сегодня и завтра ожидаем, что ОФЗ продолжат торговаться в боковом диапазоне. Данные по недельной инфляции в РФ вряд ли окажут влияние на рынок. Более важными будут показатели инфляция в первые недели января 2022 г. с учетом индексации тарифов монополий и потребительской активности населения в праздники. В базовом сценарии ждем повышения ключевой ставки ЦБР в первом квартале 2022 г. до 9,0 – 9,5% и сохранения на этом уровне большую часть следующего года. В рамках данного сценария рекомендуем сокращать позиции в коротких классических ОФЗ в пользу облигаций с привязкой ставки купона к RUONIA.

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