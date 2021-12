«Фридом Финанс»: Омикрон остается в центре внимания

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 28 декабря на основных американских фондовых площадках завершились без единой динамики. Индекс S&P 500 опустился на 0,1%, до 4786 пунктов, Nasdaq снизился на 0,56%, а Dow Jones прибавил 0,26%. Лучше рынка выглядели представители коммунальных услуг (+0,93%) и нециклических потребительских товаров (+0,62%). Аутсайдером стал ИТ-сектор (-0,59%).

· Vista Outdoor (VSTO: +4%) объявила о приобретении производителя охотничьего снаряжения Stone Glacier за счет имеющихся денежных средств. Других подробностей об условиях сделки не разглашается. Покупка может благоприятно повлиять на прибыль Vista.

· Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA: -2,4%) представила результаты третьей фазы клинических испытаний препарата mavrilimumab, предназначенного для лечения развивающейся у больных с COVID-19 атипичной пневмонии. Исследование не достигло первичной контрольной точки.

Инвестсообщество продолжает следить за ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в США, где число зараженных накануне достигло исторического максимума. Во многом это связано с распространением штамма «омикрон». При этом в период рождественских праздников многие пункты тестирования были закрыты, так что в статистике отражены не все случаи заражения. Продолжается рост числа госпитализированных пациентов, хотя смертность пока не демонстрирует выраженной динамики. В то же время ввиду увеличения объемов госпитализации ее уровень может начать расти позднее.

В штате Нью-Йорк количество помещенных в стационары больных находится на рекордных уровнях, однако их общее количество невелико по сравнению с прошлогодними пиковыми значениями. Дефицита коечного фонда нет. Власти США стараются не прибегать к жестким карантинным ограничениям, стимулируя вакцинацию и закупая препараты от COVID-19. Президент Байден намерен установить требование вакцинации для внутренних перелетов, что дополнительно активизирует ход прививочной кампании.

· Азиатские торговые площадки закрылись в минусе. Китайский CSI 300 потерял 1,46%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,83%, а японский Nikkei 225 опустился на 0,56%. EuroStoxx 50 с открытия торгов снижается на 0,14%.

· Аппетит к риску умеренный. Доходность трежерис сохранилась на уровне 1,48%, фьючерс на нефть марки Brent котируется по $78,7 за баррель. Золото снижается до $1803 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4770–4820 пунктов.

Публикаций значимой макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 68 пунктов на фоне рождественской активности инвесторов.

29 декабря результаты за четвертый квартал финансового года опубликует производитель топливных элементов FuelCell Energy, Inc. (FCEL). Одна из главных целей компании — снижение углеродного следа. Для ее достижения FuelCell Energy сфокусировалась на предоставлении клиентам услуг по внедрению технологий улавливания и снижения выбросов. Консенсус Factset предполагает рост выручки FuelCell Energy в отчетном периоде на 28,2%, до $21,8 млн. Скорректированной EPS также вырастет до -$0,03, по сравнению с -$0,08 годом ранее. Компания наращивает мощности под управлением. За последние 12 месяцев ее портфель увеличился на 30%, до 34 мВт. Однако выйти в прибыль у эмитента пока не получается. Аналитики, опрошенные Factset, считают, что положительную EBITDA он сгенерирует лишь по итогам 2023-го. В ноябре текущего года FuelCell Energy подписала соглашение о продлении на шесть месяцев пилотного проекта по снижению выбросов углекислого газа на заводе ExxonMobil в Нидерландах, тогда как изначально планировалось завершить программу 31 октября 2021-го. Доля выручки, приходящаяся на ExxonMobil Research and Engineering Company (EMRE), по итогам 2020 ФГ и третьего квартала 2021-го ФГ составила 32% и 23% соответственно. Хотя соглашение с данным контрагентом, скорее всего, обеспечит дополнительные денежные потоки, однако на капитализацию компании может оказать давление перенос сроков принятия законопроекта Build Back Better.

S&P 500 продолжает движение к верхней границе восходящего канала, обновляя исторический максимум. Ближайшая поддержка остается вблизи 50-дневной скользящей средней. Индикаторы RSI и MACD указывают на развитие «бычьей» тенденции, характерной для последних торговых недель в году.